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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:20

Просмотров: 715

Актауские водители «зажгли» новогоднюю автоёлку

Участниками предновогоднего флешмоба стали автолюбители и водители из автоклубов города.

Фото предоставили организаторы мероприятия
На постановку главного символа Нового года, по словам организаторов акции клуба BMW West Club и клуба BMW Club Mangystau, ушло примерно два часа. В построении елки участвовали больше 100 водителей на легковых автомобилях и внедорожниках.

Актауские водители «зажгли» новогоднюю автоёлку


- С машинами был перебор, и чтобы никого не обидеть, под новогодним атрибутом из автомобилей также выстроили цифру предстоящего года - 2019 и надпись «Актау». Единственная сложность — это холод. Промерзли «до костей». Но, самое главное, что мы сделали то, что хотели. Выражаем благодарность всем автолюбителям и участникам автоклубов, - отметили организаторы.


Поддержать участников флешмоба приехали сотрудники дорожной полиции. Стражи порядка, по словам организаторов, помогли контролировать процесс.

Прежде всего, как отметили организаторы акции, они решили подарить жителям Актау новогоднее настроение. Авторами идеи стали атырауские водители из клуба WestCars KZ. Наши актауские коллеги решили продолжить и передать эстафету всем городам Казахстана

В планах у организаторов мероприятие - провести летнее автошоу. Со следующего года они планируют заняться серьезной подготовкой.

Стоит добавить, что подобная акция для актауских автомобилистов становится традицией. В прошлом году водители выстроили из своих машин новогоднюю елку, поддержав казахстанский флешмоб.



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