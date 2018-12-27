В Актау выбрали «Человека года»

Премия «Человека года» в Актау прошла в 12-й раз. По оценкам жюри лучших людей определяли в различных отраслях деятельности. Это лучший меценат, учитель, воспитатель, спортсмен и т.д. В этом году в конкурсе было 19 номинаций.Победителем в номинации «Полицейский 2018 года» стал участковый 8 микрорайона, майор, инспектор полиции - Алмат Самешов;«Учителем года» стала учитель казахского языка и литературы лицея-интерната «Білім-инновация» в г. Жанаозен - Гулаш Муханова;Премию «Воспитатель года» присудили воспитателю детского сада «Болашак» Бейнеуского района - Жазире Джубановой;«Ученым года» стала профессор кафедры «Казахская филология» КГТУИ им. Ш. Есенова - Бибайша Нурдаулетова;В номинации «Врач года» победителем стала руководитель клинико-диагностического отделения «Областного онкологического диспансера» - Рыс Усербаева;«Медсестрой года» стала медсестра Мунайлинской районной центральной больницы - Мира Картбаева;«Неправительственная организация года» - Председатель Общественного объединения «Гражданская инициатива» Мунайлинского района - Райхан Дарибаева;«Журналистом года» названа шеф-редактор отдела подготовки передач Мангистауского телевидения - Медиева Маржан;«Спортсмен года» — мастер спорта РК по дзюдо Бауыржан Нарбаев;«Работник культуры и искусства года» — директор «Казахского научно-исследовательского института по проблемам изучения культурного наследия кочевников» - Нурлан Кулбаев;«Фермер года» — заместитель директора «Научно производственного предприятия Kazakh Osseter» - Турсынгул Жакыпова;«Меценат года» — генеральный директор компании «Ақжол Құрылыс» - Асылбек Жолдыбаев;«Нефтяник года» — технический директор ТОО «КЕЗБИ» - Нурлан Кезбаев;«Строитель года» — мастер-строитель ТОО «Альянс LTD» - Каныбек Байжанов;«Социальный работник года» - руководитель отдела координации занятости и социальных программ г. Жанаозен - Балзираш Маркашова;«Работник года жилищно-коммунального хозяйства» – заместитель директора ГКП «Коктем» - Жемис Ибраева;«Военный года» — начальник департамента по делам обороны Мангистауской области - Максат Тастанов;«Предприниматель года» — руководитель АО «Даму» Қоры» - Абай Саркулов.Аким Ералы Тугжанов вручил премию в номинации «Признание года» руководителю Соматического центра при Мангистауской областной больнице - Надирходже Мусаеву. Нодирходжа Абидинович – анестезиолог и реаниматолог, врач высшей категории, летел рейсом «Актау-Шымкент», и оказал реанимационные мероприятия одной из пассажирок. На премии он не присутствовал. Его награда была передана директору Мангистауской областной больницы Болатбеку Каюпову.