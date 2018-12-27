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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:53

Просмотров: 2138

В Актау выбрали «Человека года»

В Актау состоялось вручение традиционной премии «Человек года». Статуэтки «Золотого человека», дипломы и денежные подарки вручили в 19-ти номинациях. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото пресс службыакимаобласти
Премия «Человека года» в Актау прошла в 12-й раз. По оценкам жюри лучших людей определяли в различных отраслях деятельности. Это лучший меценат, учитель, воспитатель, спортсмен и т.д. В этом году в конкурсе было 19 номинаций.

Победителем в номинации «Полицейский 2018 года» стал участковый 8 микрорайона, майор, инспектор полиции - Алмат Самешов;

«Учителем года» стала учитель казахского языка и литературы лицея-интерната «Білім-инновация» в г. Жанаозен - Гулаш Муханова;

Премию «Воспитатель года» присудили воспитателю детского сада «Болашак» Бейнеуского района - Жазире Джубановой;

«Ученым года» стала профессор кафедры «Казахская филология» КГТУИ им. Ш. Есенова - Бибайша Нурдаулетова;

В Актау выбрали «Человека года»


В номинации «Врач года» победителем стала руководитель клинико-диагностического отделения «Областного онкологического диспансера» - Рыс Усербаева;

«Медсестрой года» стала медсестра Мунайлинской районной центральной больницы - Мира Картбаева;

«Неправительственная организация года» - Председатель Общественного объединения «Гражданская инициатива» Мунайлинского района - Райхан Дарибаева;

«Журналистом года» названа шеф-редактор отдела подготовки передач Мангистауского телевидения - Медиева Маржан;

«Спортсмен года» — мастер спорта РК по дзюдо Бауыржан Нарбаев;

«Работник культуры и искусства года» — директор «Казахского научно-исследовательского института по проблемам изучения культурного наследия кочевников» - Нурлан Кулбаев;

«Фермер года» — заместитель директора «Научно производственного предприятия Kazakh Osseter» - Турсынгул Жакыпова;

«Меценат года» — генеральный директор компании «Ақжол Құрылыс» - Асылбек Жолдыбаев;

«Нефтяник года» — технический директор ТОО «КЕЗБИ» - Нурлан Кезбаев;

«Строитель года» — мастер-строитель ТОО «Альянс LTD» - Каныбек Байжанов;


В Актау выбрали «Человека года»


«Социальный работник года» - руководитель отдела координации занятости и социальных программ г. Жанаозен - Балзираш Маркашова;

«Работник года жилищно-коммунального хозяйства» – заместитель директора ГКП «Коктем» - Жемис Ибраева;

«Военный года» — начальник департамента по делам обороны Мангистауской области - Максат Тастанов;

«Предприниматель года» — руководитель АО «Даму» Қоры» - Абай Саркулов.

Аким Ералы Тугжанов вручил премию в номинации «Признание года» руководителю Соматического центра при Мангистауской областной больнице - Надирходже Мусаеву. Нодирходжа Абидинович – анестезиолог и реаниматолог, врач высшей категории, летел рейсом «Актау-Шымкент», и оказал реанимационные мероприятия одной из пассажирок. На премии он не присутствовал. Его награда была передана директору Мангистауской областной больницы Болатбеку Каюпову.


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Комментарии ( 3 )

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firebolt (Посетители) Сегодня, 13:14
Цитата: 12-й регион
Но остальные идут: директора,начальники,руководители


Ага, точно-точно.
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:38
Лучший меценат, учитель, воспитатель, спортсмен --ещё понять можно bravo
Но остальные идут: директора,начальники,руководители,шефы и боссы,...,и вряд ли бы они стали лучшими без рабочего класса,о которых тут ни словечка foo
 
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 Марс (Посетители) Сегодня, 12:14
Что сказать... Особо то и не хочется что то говорить.

Награда есть, а заслуги? А заслуг нет.
 
 

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