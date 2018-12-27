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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:42

Просмотров: 542

Жители Актау возмутились отсутствием новогодней ёлки на площади Ынтымак

Добираться до главной новогодней ёлки Актау, которая теперь установлена на набережной в 15 микрорайоне, будет проблематично. Об этом рассказала жительница города.

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz
Ветеран государственной службы Светлана Яткина считает, что жители Актау за много лет привыкли к тому, что главная ёлка города установлена на площади Ынтымак.

- Для жителей нижней зоны ёлка стоит на площади Астана, возле городского акимата, для верхних микрорайонов удобно располагалась на площади Ынтымак, а теперь ее установили на новой набережной. Я считаю, что если есть какая-то проблема с игрушками, то, думаю, каждый житель без проблем принесет по одной игрушке. Главное, ёлку поставить. Это не только мое мнение. Так считают многие горожане, – говорит Светлана Яткина.


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Комментарии ( 4 )

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  • синдбад
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:16
Войдите в положение люди.
Деньги потратили на замену бордюров. uhmylka
С наступающим Новым годом! tost
 
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Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 18:32
Цитата: murasocer
на набережной будет достаточно!

Как знать может быть и так. Смотрю с балкона не первый вечер,аншлага нет. Есть ряженные и дед мороз со снегурочкой,но людей не много и этому есть объяснение,рабочая неделя раз и подготовка к празднованию нового года дома два.
Цитата: Чупакабра
Ещё бы в Умирзаке поставили

Если уже требуют ставить ёлку на Ынтымаке,в Умирзаке ставить надо неприменно,а как иначе не полно будет?
 
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Чупакабра (Посетители) Сегодня, 18:12
murasocer,

Ещё бы в Умирзаке поставили для всех жителей Актау и не важно для нижних или верхних ....
 
-2
  • Чупакабра
  • Пантера
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  • Aleksandr Petrovich
 murasocer (Посетители) Сегодня, 17:46
на набережной будет достаточно!
 
 

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