Жители Актау возмутились отсутствием новогодней ёлки на площади Ынтымак

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz

Ветеран государственной службы Светлана Яткина считает, что жители Актау за много лет привыкли к тому, что главная ёлка города установлена на площади Ынтымак.



- Для жителей нижней зоны ёлка стоит на площади Астана, возле городского акимата, для верхних микрорайонов удобно располагалась на площади Ынтымак, а теперь ее установили на новой набережной. Я считаю, что если есть какая-то проблема с игрушками, то, думаю, каждый житель без проблем принесет по одной игрушке. Главное, ёлку поставить. Это не только мое мнение. Так считают многие горожане, – говорит Светлана Яткина.