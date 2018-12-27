Нашего полку прибыло: Авиационную базу Актау пополнили боевые воздушные корабли

- Лидер Нации уделяет особое внимание развитию вооруженных сил Республики Казахстан. В связи с тем, что Западный рубеж страны считается наиболее опасным и граничит со многими государствами, руководством Военно-воздушных сил Казахстана было принято решение пополнить штат военными кораблями Ми-8 и Су-27. Они будут выполнять большой спектр поставленных боевых задач, - поделился командир авиационной части №30153.

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Прибывших летчиков встретил весь личный состав и командир авиационной части №30153 Актау, полковник Жанибек Жумашев.Военно-воздушные судна, по словам Жанибека Жумашева, приобретались в целях обеспечения безопасности на Западном рубеже страны.– советский многоцелевой вертолет. Его используют для перевозки личного состава и перебазирования. В мире построено более 12 тысяч экземпляров. Он входит в список самых массовых вертолетов в истории авиации. Широко используется во многих странах для выполнения множества гражданских и военных задач.– советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он предназначен для господства в воздухе, блокирования аэродромов, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе ночью и в сложных метеорологических условиях.Стоит отметить, что авиационная база № 30153 образовалась в 2011 году для охраны западного воздушного рубежа Республики Казахстан. Управляют военными суднами летчики, которые окончили Военный институт Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова в Актобе, а также те, которые обучались за рубежом.Пилоты на штатной военной технике круглосуточно несут боевое дежурство, участвуют в различных мероприятиях, парадах и учениях.