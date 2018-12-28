В Актау оштрафовали руководителей 70 объектов, уязвимых в террористическом отношении

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Сотрудниками департамента полиции области в течение 2018 года было проверено 505 объектов (государственных - 276, частных - 229), уязвимых в террористическом отношении. Руководителям 296 из них были внесены предписания об устранении выявленных недостатков.- По результатам проверок руководителей 70 объектов привлекли к различным штрафам - от 200 до 300 месячных расчетных показателей, за нарушение статьи 149 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК), - сообщили в пресс-службе департамента полиции.Общая сумма штрафов составила 23 230 105 тенге.- Департамент полиции области также обращает внимание собственников, владельцев и руководителей объектов, уязвимых в террористическом отношении, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты объекта влечет за собой административную ответственность в размере 100 МРП для физических или должностных лиц, для субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства – по 200, 300, и 500 МРП соответственно, - отметили в пресс-службе ведомства.