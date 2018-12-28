«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 28 Декабря
+3...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 375.15 KZT
  • €1 = 427.52 KZT
  • 1 RUB = 5.41 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:53

Просмотров: 259

В Актау оштрафовали руководителей 70 объектов, уязвимых в террористическом отношении

Сумма штрафов за нарушения в сфере антитеррористической защищённости составила более 20 миллионов тенге. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
Сотрудниками департамента полиции области в течение 2018 года было проверено 505 объектов (государственных - 276, частных - 229), уязвимых в террористическом отношении. Руководителям 296 из них были внесены предписания об устранении выявленных недостатков.

- По результатам проверок руководителей 70 объектов привлекли к различным штрафам - от 200 до 300 месячных расчетных показателей, за нарушение статьи 149 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК), - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Общая сумма штрафов составила 23 230 105 тенге.

- Департамент полиции области также обращает внимание собственников, владельцев и руководителей объектов, уязвимых в террористическом отношении, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты объекта влечет за собой административную ответственность в размере 100 МРП для физических или должностных лиц, для субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства – по 200, 300, и 500 МРП соответственно, - отметили в пресс-службе ведомства.

Для справки:
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Мимоза
 Жанар (Посетители) Сегодня, 11:22
мероприятия по антитеррористической защите объектов.

ДА!, в дет. садах проверили, и что изменилось?!,сидит на "охране" какая нибудь апашка смотрит телевизор и вряд ли она защитит от террористов детей.. prey

Озабоченных ждёт большой облом..
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика