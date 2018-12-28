Как провести ближайшие выходные в Актау

Зажигательная шоу-программа и детские мастер-классы



Новогодняя Елка в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-класс по лепке

Новогодяя шоу-программа в «Атлантиде»

«Шоколадные» мастер-классы

Новый Год в Grand Hotel Victory

Мастер-классы в салоне творчества «Онер Land»

Для любителей кино

«Бизнес по-казахски в Африке»

«Кудалар»

«Три богатыря и Наследница престола»

«Ёлки Последние»

«Гринч»

Семейный центр «Апельсинка» в воскресенье, 30 декабря, приглашает детей на Новогоднюю Елку. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.В выходные дни пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8 (707)200-85-50.В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные пройдет зажигательная шоу-программа с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.Grand Hotel Victory 30 декабря в 13:00 приглашает деток на Новогоднюю Ёлку «Тайное исчезновение мешка Деда Мороза». Стоимость билета на 1 ребенка - 4000 тенге. Новогодняя программа на русском языке от шоу-центра Юлии Колегановой. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой в гости к детишкам придут разные сказочные персонажи. Мы также рады накрыть вкусный стол для наших маленьких гостей: пицца, фри и наггетсы, пончики и глазированное печенье, фруктовая нарезка, компот и вода! Детское меню входит в стоимость. Билеты в свободной продаже на ресепшен отеля. Билет приобретается только на ребенка. Телефоны для справок: 70-00-84, 70-00-08 +77019371533, +77019834766.Жителей и гостей Актау в выходные дни приглашают в салон творчества «Онер Land» на мастер-классы. Предварительная запись обязательна. Контактный телефон: 8 777 088 5076 и 20-20-20 (212). Место проведения: салон «Онер Land», 31 микрорайон, рядом с мебельным центром «Prestige» и КМ «Уй кухни», 3А микрорайон.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Жомарт - владелец собственного отеля в Казахстане. Они с Айсулу отправляются в свадебное путешествие в самый красивый и роскошный город, но по-казахски, то есть, вместе с родственниками. Айсулу стремится хорошо провести время, но неумолимое желание подзаработать то и дело заставляет родственников Жомарта формировать новые и новые идеи для бизнеса. Что, если закупить верблюдов и сдавать их в аренду? Жомарт игнорирует «гениальные» идеи до тех пор, пока помощник Жомарта - Ален не знакомится с кенийским бизнесменом. Загадочный кенийский принц сообщает, что чай в его стране стоит очень дёшево, и предприимчивые герои быстренько сочиняют авантюрный план по закупке кенийского чая. Чтобы и отдых не сорвать, и денег заработать, они мужской компанией улетают в Найроби, оставив своих спутниц дожидаться их возвращения. Но что, если кениец не тот, за кого себя выдаёт? И смогут ли они благополучно вернуться к любимым?Это веселая история о том, как молодая пара решила связать свои жизни узами брака. Но их родители, а точнее мамы, не разделяют с ними радость от этой «шокирующей» новости. «Железная леди» Жаннет, мама Дианы, настоятельно выступает против столь поспешного и неожиданного решения. В свою очередь и мама жениха Райхан пытается убедить сына подумать еще. Но молодые люди остаются непреклонны в своем решении. Родителям не остается ничего, кроме как устроить кудалык (обряд сватовства), во время которого их страхи и сомнения лишний раз подтверждаются. Так они начинают подготовку к свадьбе.Казалось бы, что все улажено и осталось лишь дождаться намеченной даты, но Жаннет и Райхан не оставляют попыток воздействовать на своих детей. В конце концов их старания дают свои плоды. Молодые люди решают, что их матери были правы, и что они слишком разные. Свадьба отменяется.Смогут ли Данияр и Диана восстановить отношения? Сумеют ли найти общий язык кудалар из Алматы и Шымкента?Князь Киевский решил назначить наследника престола, только вот незадача — кто это может быть? Родственник, друг семьи или, может быть, заморская принцесса? Недолго думая, Князь-батюшка выбирает почти принцессу, а главное родственницу — племянницу Забаву. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы, за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря и, конечно же, главный придворный конь Юлий.«Ёлки Последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй.Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как порядочный интроверт, он живёт в тёмной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднование Нового года. Они шумят, всё украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год.