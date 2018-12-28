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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:26

Просмотров: 297

После Нового года в Актау обещали запустить автобус до перинатального центра

Жители Актау пожаловались на то, что до Мангистауского обласного перинатального центра не ходят автобусы. В городском акимате сообщили, что после Нового года маршрут планируется продлить до родильного дома.

Иллюстративное фото
Жители Актау сообщили, что добраться до Мангистауского областного перинатального центра на общественном транспорте невозможно.

- Конечная остановка общественного транспорта находится возле центра крови, потом нам приходится идти две остановки до областного перинатального центра. Когда погода позволяет, еще не так страшно, но недавно, к примеру, когда был гололед, мы чуть ли не на корточках добирались, чтоб не разбиться. Просим власти обратить внимание на эту проблему, - говорят жители.

В пресс-службе акима Актау сообщили, что в этом году маршрут продлить не удастся. А после нового года автобус №3 будет курсировать до областного перинатального центра.

Фото: Lada.kz


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Комментарии ( 1 )

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Чингизид (Посетители) Сегодня, 16:56
Даааа акимат совсем деградирует. Все автобусы зиг-загом еездиют. bazar
 
 

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