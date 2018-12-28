После Нового года в Актау обещали запустить автобус до перинатального центра

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Жители Актау сообщили, что добраться до Мангистауского областного перинатального центра на общественном транспорте невозможно.



- Конечная остановка общественного транспорта находится возле центра крови, потом нам приходится идти две остановки до областного перинатального центра. Когда погода позволяет, еще не так страшно, но недавно, к примеру, когда был гололед, мы чуть ли не на корточках добирались, чтоб не разбиться. Просим власти обратить внимание на эту проблему, - говорят жители.



В пресс-службе акима Актау сообщили, что в этом году маршрут продлить не удастся. А после нового года автобус №3 будет курсировать до областного перинатального центра.



Фото: Lada.kz