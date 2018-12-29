Американские горки в Актау для инвалидов-колясочников

В реабилитационный центр, открытый для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, передвигающиеся на колясках, не могут попасть с центрального входа. Пандус не соответствует стандартам, а коляска не помещается в узкий дверной проем. Встречает посетителей еще и порог. Такое отношение к себе инвалиды считают издевательским.- Я два года как на коляске. Где-то год назад начал активно выходить. Но столкнулся с тем, что у нас в городе совершенно нет доступа для колясочников. И даже если некоторые социальные объекты оснащены пандусами, то внутри нет ни санузлов, ни других удобств для людей с ограниченными возможностями. По городу строят новые высокие бордюры, а на светофорах, там где сделаны скаты, почему-то оставили возвышенности где-то в восемь сантиметров, из-за чего приходится прыгать с разгона, а назад подниматься только с чьей-то помощью. Торговые центры, театр и все другие учреждения абсолютно не приспособлены, и я считаю, что это позор руководству города, - говорит Максат Исполов.В прошлом году для инвалидов в Актау открыли реабилитационный центр, расположенный в 35 микрорайоне. Он расположился в здании бывшего детского сада для детей оралманов. К центральному входу подвели пандус. Но пользоваться им инвалиды-колясочники не могут.- Своевременное начало реабилитации — очень важно для людей, которые столкнулись с такими проблемами. Даже если успешно пройдет операция на позвоночник, если своевременно не начать реабилитацию, все мышцы ног атрофируются, и уже не будет разницы, успешно прошла операция или нет. И это огромный минус для Актау, для Мангистауской области, что у нас нет такого нормального центра, который мог бы принимать «колясочников». Мы неоднократно писали письма и в «облздрав», и в «облсобес» о том, что нам нужно открыть реабилитационный центр. В итоге нам открыли центр, но тех услуг, которые должны получать люди со спинно-мозговой травмой, здесь нет. Перед акимом области мы ставили этот вопрос, и было озвучено, что для строительства полноценного центра нужно помещение в тысячу квадратных метров. А при посещении хотя бы 50 человек в сутки, нужно около 3,5 тысяч квадратных метров. Аким области дал поручение, и для центра нашли помещение в 3 микрорайоне на 257 квадратных метров. Там планируется проводить реабилитацию для 30 человек в сутки, хотя у меня в голове не укладывается, как они там будут помещаться, - говорит Руслан Гайбатов.Сейчас из-за маленького помещения в центре нет массажного кабинета и многих других услуг.- Я на коляске с детства, в восемь месяцев меня уронили сестры, и я получила повреждение позвоночника. Активную жизнь я начала в 20 лет и тогда же поняла, что в городе абсолютно нет удобств для «колясочников». Я падала на тротуарах. Бывало, падала на дороге там, где ездят машины, и чтобы через пешеходный переход элементарно пройти, мне нужна помощь, потому что там высокие бордюры. Когда я с мамой хожу на улицу, у мамы просто не хватает сил поднять меня на пандусы, потому что они, как гора. Помогают обычно прохожие, два-три человека еле поднимают из-за того, что склоны почти везде очень высокие. При этом год за годом строятся дома, торговые центры, а государство только на словах нас поддерживает. На самом деле ничего для нас не делается, а то, что делается, можно назвать издевательством, - говорит Алтыншаш Каубаева.В Актау, по словам инвалидов-колясочников, нет ни одного пандуса, который бы полностью соответствовал стандартам. Нет и других элементарных удобств.- В автобусы я после травмы ни разу не садился и даже не пытался, потому что нет у нас удобств в общественном транспорте. Самостоятельно по городу передвигаться тоже невозможно. Если есть скаты, они не соответствуют стандартам. Без проблем можно попасть только в торгово-развлекательный комплекс Актау. В областную больницу только, если заходить с приемного покоя. В акиматах: что в городском, что в областном - без посторонней помощи невозможно. Причем мы говорили об этом два года назад, и тогда нам обещали исправить ситуацию, но ничего не изменилось. Строятся новые здания, и в них тоже нет условий. К примеру, в ассамблее народа Казахстана стоят пандусы, но они не соответствуют стандартам. Я их называю американские горки и езжу только с сопровождающим лицом, потому что были у нас ребята, которые на этих пандусах падали. Конечно, наша мечта - не зависеть ни от кого, реализовать свои права. Потому что зависимость любой формы — это нехорошо. Свободно прогуляться в городе мы может только по новой набережной, но и до нее надо сначала добраться, - говорит Руслан Гайбатов.В управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области говорят, что знают все эти проблемы. Но не все из них могут решить.- В 2012 году принят национальный план улучшения жизни качества инвалидов на 2012-2018 годы. В этом году разрабатывался план на 2019-2023 годы. Красной нитью этого плана является обеспечение доступности людей с ограниченными возможностями. Но я хочу отметить, что пока все общество в целом не поймет, что обеспечение доступности инвалидов — это забота каждого и всех, ситуация кардинально не изменится. Все думают, что это органы соцзащиты обязаны этим заниматься. Но обеспечением доступности должен заниматься каждый на своем уровне. Но, к сожалению, не всегда это получается. К примеру, зданию управления координации занятости и социальных программ 40 лет, и мы хотели его обеспечить доступностью для инвалидов, но для обеспечения нормального соответствующего СНИП пандуса, должна быть большая территория, а та, которая имеется сейчас - не позволяет сделать этого технически. Мы хотели пристроить к зданию лифт, но нам сказали, что и это невозможно и опасно. Точно также в городе есть здания, которые по техническим параметрам невозможно обеспечить доступностью. Сколько раз мы давали конкурс на разработку проектно-сметной документации для обеспечения нашего здания доступностью для инвалидов, ни одного потенциального поставщика не было, потому что они приходят, смотрят и говорят — это невозможно. И таких зданий по городу много. В старых объектах - это очень сложно, - сообщила Карашаш Нурмамедова, заместитель руководителя управления занятости и социальных программ Мангистауской области.При этом даже надзорных функций, как отметила Карашаш Нурмамедова, управление сегодня не имеет.- В административном кодексе предусматриваются только штрафы за отсутствие инфраструктуры, хотя есть требования о том, чтобы во всех строящихся объектах, жилых домах, начиная с пандусов и заканчивая санитарными комнатами, все было оснащено. Но в наши функции не входят надзорные, поэтому мы не имеем права прийти и требовать это от строителей, - сказала Карашаш Нурмамедова.- Действующий реабилитационный центр на 12 мест мы открыли в прошлом году, до этого у нас не было вообще реабилитационного центра. Мы исходили из возможностей, которые у нас были, так как больше никакого здания не было. Да, 12 человек - это ничтожно мало. Но здание детского сада не было предусмотрено для центра. А поскольку это помещение освободилось, мы решили хотя бы чем-то обеспечить реабилитацию взрослых инвалидов и открыли этот центр. Мы знаем, что доступность в ней: дверные проемы, пандусы - не соответствуют нормам, но мы решили хоть с чего-то начать. Сейчас нам выделили здание в 3 микрорайоне на 30 мест на первом этаже. И мы планируем открыть центр там. Кроме того, мы ведем переговоры с акимом Тупкараганского района, чтобы на берегу моря, где сейчас располагается бывший туберкулезный диспансер, открыть нормальный реабилитационный центр. В городе же сейчас что-то построить или приобрести — невозможно, нет земли, поэтому мы должны пользоваться возможностью, которую имеем, - сказала Карашаш Нурмамедова.Фото из архива Lada.kz