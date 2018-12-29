Суд отказал пожилому инвалиду в праве на участок в пригороде Актау

Фото предоставлено Татьяной Афанасьевой
Олег Гусев и Людмила Волхнова в 1999 году обменяли квартиру в городе на дачу. Как сообщается, супружеской паре должны были предоставить оплату за квартиру в городе, но люди, участвующие в сделке с другой стороны, по их словам, оказались мошенниками. В итоге документов на землю не оказалось.
- Жена Олега Гусева, Людмила Волхнова самостоятельно пошла в акимат оформлять на себя земельный участок. Однако случился пожар. Дача сгорела, с ней – все документы пары. Соседи и прихожане с мечети помогли отстроить старикам времянку на месте дачи, однако довести до конца дело не получилось – нужно было оформлять землю. Так старики и жили в этой времянке, пока Людмила Волхнова не скончалась в 2014 году. Дедушку после этого поместили в Центр адаптации для лиц без определенного места жительства, - рассказал Татьяна Афанасьева.
Олег Гусев вернулся во времянку. Волонтер программы «Жди меня» помогла ему найти сына. Однако вскоре сын Олега Гусева попал в автомобильную аварию и сам стал инвалидом.
В январе 2017 года Олег Гусев подал прошение в акимат Мунайлинского района. Инвалид хотел получить права на землю, где расположена его времянка. Мужчина проживает в ней более 6 лет, однако в акимате не удовлетворили прошение.
Мужчине помогли волонтеры, подав иск в суд на акимат Мунайлинского района. Люди хотели, что бы суд признал отказ акимата незаконным. Адвокат дедушки и волонтеры добились своего: иск был удовлетворен.
- Судом было постановлено, что акимат Мунайлинского района должен был выделить земельный участок Олегу Гусеву в законном порядке, однако акимат проигнорировал решение суда. Якобы земля несколько раз передавалась во временное пользование некоему жителю Мунайлинского района, которого никто никогда не видел. А дедушка прожил здесь 18 лет. Акимат не предоставил никаких точных сведений о том, чья это земля, - рассказала Татьяна Афанасьева.
Адвокат Олега Гусева подал иск снова. 27 декабря суд не посчитал доводы защиты Олега Гусева достаточными. Дедушка остался жить на земле, которая ему «не принадлежит».
- Суд отказал инвалиду Гусеву в удовлетворении требований. После получения решения суда нами будет подана жалоба в апелляционную инстанцию. Более того, в отношении акима села Атамекен, в диссовет агентства госслужбы будет подана отдельная жалоба на неправомерные действия, - отметил адвокат Олега Гусева.
Татьяна Афанасьева рассказала, что во времянке, в которой сейчас находится дедушка, «траурная» атмосфера. Волонтеры и неравнодушные люди продолжают помогать Олегу Гусеву, принося продукты и одежду.
- Помогаем, чем можем – ремонт, одежда, еда. Мебель приобрели во времянку. Дедушку не оставим в обиде, а равнодушных людей – в покое, нужно обязательно разобраться с этим делом до конца. Все, кто хочет помочь дедушке - можете связаться со мной по телефону +7 708 913 8875, - отметила волонтер программы «Жди меня».
Напомним, о пожилой паре корреспонденты Лада.kz писали в 2014 году.
- Жена Олега Гусева, Людмила Волхнова самостоятельно пошла в акимат оформлять на себя земельный участок. Однако случился пожар. Дача сгорела, с ней – все документы пары. Соседи и прихожане с мечети помогли отстроить старикам времянку на месте дачи, однако довести до конца дело не получилось – нужно было оформлять землю. Так старики и жили в этой времянке, пока Людмила Волхнова не скончалась в 2014 году. Дедушку после этого поместили в Центр адаптации для лиц без определенного места жительства, - рассказал Татьяна Афанасьева.
Олег Гусев вернулся во времянку. Волонтер программы «Жди меня» помогла ему найти сына. Однако вскоре сын Олега Гусева попал в автомобильную аварию и сам стал инвалидом.
В январе 2017 года Олег Гусев подал прошение в акимат Мунайлинского района. Инвалид хотел получить права на землю, где расположена его времянка. Мужчина проживает в ней более 6 лет, однако в акимате не удовлетворили прошение.
Мужчине помогли волонтеры, подав иск в суд на акимат Мунайлинского района. Люди хотели, что бы суд признал отказ акимата незаконным. Адвокат дедушки и волонтеры добились своего: иск был удовлетворен.
- Судом было постановлено, что акимат Мунайлинского района должен был выделить земельный участок Олегу Гусеву в законном порядке, однако акимат проигнорировал решение суда. Якобы земля несколько раз передавалась во временное пользование некоему жителю Мунайлинского района, которого никто никогда не видел. А дедушка прожил здесь 18 лет. Акимат не предоставил никаких точных сведений о том, чья это земля, - рассказала Татьяна Афанасьева.
Адвокат Олега Гусева подал иск снова. 27 декабря суд не посчитал доводы защиты Олега Гусева достаточными. Дедушка остался жить на земле, которая ему «не принадлежит».
- Суд отказал инвалиду Гусеву в удовлетворении требований. После получения решения суда нами будет подана жалоба в апелляционную инстанцию. Более того, в отношении акима села Атамекен, в диссовет агентства госслужбы будет подана отдельная жалоба на неправомерные действия, - отметил адвокат Олега Гусева.
Татьяна Афанасьева рассказала, что во времянке, в которой сейчас находится дедушка, «траурная» атмосфера. Волонтеры и неравнодушные люди продолжают помогать Олегу Гусеву, принося продукты и одежду.
- Помогаем, чем можем – ремонт, одежда, еда. Мебель приобрели во времянку. Дедушку не оставим в обиде, а равнодушных людей – в покое, нужно обязательно разобраться с этим делом до конца. Все, кто хочет помочь дедушке - можете связаться со мной по телефону +7 708 913 8875, - отметила волонтер программы «Жди меня».
Напомним, о пожилой паре корреспонденты Лада.kz писали в 2014 году.