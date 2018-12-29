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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:05

Просмотров: 846

Суд отказал пожилому инвалиду в праве на участок в пригороде Актау

Мужчина пытается отстоять право на земельный участок, на котором он живет 18 лет. Однако суд не удовлетворил иск. Об этом сообщила Татьяна Афанасьева, волонтер программы «Жди меня».

Фото предоставлено Татьяной Афанасьевой
Олег Гусев и Людмила Волхнова в 1999 году обменяли квартиру в городе на дачу. Как сообщается, супружеской паре должны были предоставить оплату за квартиру в городе, но люди, участвующие в сделке с другой стороны, по их словам, оказались мошенниками. В итоге документов на землю не оказалось.

- Жена Олега Гусева, Людмила Волхнова самостоятельно пошла в акимат оформлять на себя земельный участок. Однако случился пожар. Дача сгорела, с ней – все документы пары. Соседи и прихожане с мечети помогли отстроить старикам времянку на месте дачи, однако довести до конца дело не получилось – нужно было оформлять землю. Так старики и жили в этой времянке, пока Людмила Волхнова не скончалась в 2014 году. Дедушку после этого поместили в Центр адаптации для лиц без определенного места жительства, - рассказал Татьяна Афанасьева.

Олег Гусев вернулся во времянку. Волонтер программы «Жди меня» помогла ему найти сына. Однако вскоре сын Олега Гусева попал в автомобильную аварию и сам стал инвалидом.

Суд отказал пожилому инвалиду в праве на участок в пригороде Актау


В январе 2017 года Олег Гусев подал прошение в акимат Мунайлинского района. Инвалид хотел получить права на землю, где расположена его времянка. Мужчина проживает в ней более 6 лет, однако в акимате не удовлетворили прошение.

Мужчине помогли волонтеры, подав иск в суд на акимат Мунайлинского района. Люди хотели, что бы суд признал отказ акимата незаконным. Адвокат дедушки и волонтеры добились своего: иск был удовлетворен.

- Судом было постановлено, что акимат Мунайлинского района должен был выделить земельный участок Олегу Гусеву в законном порядке, однако акимат проигнорировал решение суда. Якобы земля несколько раз передавалась во временное пользование некоему жителю Мунайлинского района, которого никто никогда не видел. А дедушка прожил здесь 18 лет. Акимат не предоставил никаких точных сведений о том, чья это земля, - рассказала Татьяна Афанасьева.

Адвокат Олега Гусева подал иск снова. 27 декабря суд не посчитал доводы защиты Олега Гусева достаточными. Дедушка остался жить на земле, которая ему «не принадлежит».

- Суд отказал инвалиду Гусеву в удовлетворении требований. После получения решения суда нами будет подана жалоба в апелляционную инстанцию. Более того, в отношении акима села Атамекен, в диссовет агентства госслужбы будет подана отдельная жалоба на неправомерные действия, - отметил адвокат Олега Гусева.

Татьяна Афанасьева рассказала, что во времянке, в которой сейчас находится дедушка, «траурная» атмосфера. Волонтеры и неравнодушные люди продолжают помогать Олегу Гусеву, принося продукты и одежду.

Суд отказал пожилому инвалиду в праве на участок в пригороде Актау


- Помогаем, чем можем – ремонт, одежда, еда. Мебель приобрели во времянку. Дедушку не оставим в обиде, а равнодушных людей – в покое, нужно обязательно разобраться с этим делом до конца. Все, кто хочет помочь дедушке - можете связаться со мной по телефону +7 708 913 8875, - отметила волонтер программы «Жди меня».

Напомним, о пожилой паре корреспонденты Лада.kz писали в 2014 году.


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Комментарии ( 3 )

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marskat (Посетители) Сегодня, 21:08
И так живёт во времянке.это единственный кров и крыша над головой у дедушки и то государство пытается отобрать!!!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • мунайши73
  • Aleksandr Petrovich
  • тишка
  • НЕТ
  • Шевченко 81
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:52
Кому-то,наверное, этот участок нужнее.
Очень много трубят про заботу о немощных, стариках и т.п.
А вот и пример такой "заботы".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • мунайши73
  • тишка
 Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 18:51
Акимат не предоставил никаких точных сведений о том, чья это земля,
Суд отказал инвалиду Гусеву в удовлетворении требований.
Что тут непонятного скажите мне? Землю продали и не один раз походу,теперь ждут когда дед "кони двинет" и алга нет проблем.
 
 

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