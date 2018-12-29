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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:06

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Производственную площадку открыли в Жанаозене

На территории площадки будут созданы условия для предпринимателей города. На площадке планируют разместить не менее 10 производственных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Открытие новой производственной площадки в рамках программы «Развитие моногородов до 2020» состоялось 28 декабря. Строительные работы объектов завершены, их вводят в эксплуатацию.

Строительство производственной площадки началось в 2013 году. На одной территории планируют сконцентрировать предприятия малого и среднего бизнеса, производящие промышленную продукцию.

Производственную площадку открыли в Жанаозене


- Сейчас в городе зарегистрировано 8 484 предпринимателя, рост по сравнению с прошлым годом - 121 процент. На объектах предпринимательства трудоустроено 21 972 человека. Этому способствует и региональная программа «Нұр Капитал». Около 40 частных предпринимателей из Жанаозена защитили свои проекты и получат финансирование под один процент. Семь из них уже профинансированы, восемь проектов находятся на рассмотрении, 23 собирают документы. Реализация этих проектов позволит создать 459 новых рабочих мест, - сообщили в пресс-службе акима области.

В акимате области также сообщили, что в Жанаозене построят 23 дома на 1 376 квартир. Закончить строительство планируют в декабре 2022 года. После сдачи в эксплуатацию в построенные дома переедут люди, проживающие сейчас в ветхом жилье. Жилой комплекс «Бейбитшилик» возводят за счет инвесторов.


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