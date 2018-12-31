Более 1,5 миллиарда тенге поступило в бюджет Актау от продажи земельных участков

- За период с 2016 по 2018 год от продажи земельных участков на торгах в бюджет поступил 1 626 600 976 тенге. Также в бюджет поступили средства в размере 510 336 415 тенге от земельных участков, которые долгое время находились во временном пользовании и были переоформлены в частную собственность. За 12 месяцев 2018 года в бюджет от продажи земельных участков в Актау поступил 1 695 745 751 тенге, от продажи права аренды в бюджет поступило 94 339 544 тенге, - сообщил Жандос Роман.

- В связи с тем, что захваченные участки находятся непосредственно над скалами, есть вероятность опасности жизни отдыхающих на скальной тропе. В связи с этим, по поручению акимата города, отделом архитектуры и градостроительства в 2017 году неоднократно были направлены уведомления в письменной форме собственникам о возврате земельных участков государству, - сообщили на брифинге.

- Территория была очищена от многолетней свалки и строительных отходов. В настоящее время на все земельные участки, прилегающие к мечети, оформляются документы для расширения мечети, - отметили в акимате.

Как отметил Жандос Роман, исполняющий обязанности руководителя городского отдела земельных отношений, в соответствии с Земельным кодексом РК с 2015 года предоставление участка коммерческого назначения осуществляется только через торги (аукцион, конкурс).Кроме того, 20 землепользователям в черте города отделом земельных отношений были направлены предупредительные письма по исполнению обязательств по оплате выкупа земельных участков. От них поступила пеня в размере 6 969 266 тенге.В июле начато досудебное расследование по факту незаконного захвата земельных участков в жилом массиве «Маяк» 4 микрорайона.Также был рассмотрен вопрос по земельному участку в 13 микрорайоне на территории игровой площадки. В связи с обращениями жителей участок был возвращен в собственность государства. Предпринимателю был предоставлен другой земельный участок.В результате переговоров с землепользователем по возврату в государственную собственность земельного участка площадью четыре гектара, который принадлежит ТОО «Тениз Групп» в 16 микрорайоне, также рассматривается вопрос о предоставлении равноценного земельного участка в другом микрорайоне.Также поступила жалоба от жителей массива «Приморский». Они возмутились отсутствием проезда к основной автомобильной дороге со стороны побережье моря. Власти рассматривают вопрос по возвращению участка в государственную собственность. Предпринимателю также предложен вариант подобного участка в черте города.По 11 земельным участкам, которые не были освоены в течение 10 лет, было вынесено постановление городского акимата о их принудительном отчуждении для государственных нужд.Также земельный участок напротив городской прокуратуры, на котором расположена стоянка, был возвращен в государственную собственность в связи с планом расширения подстанции для электроснабжения нижних микрорайонов города (ГПП-2Г).Кроме того, в результате переговоров в городском акимате был решен вопрос о заброшенной мечети «Алты кулаш Аулие» в Актау.Положительно решился вопрос насчет дороги, которая вызвала недовольство предпринимателей, торгующих на рынке 23 микрорайона. В ходе расширения дороги возникла проблема сноса киоска, находящегося вдоль проезжей части напротив Мангистауского колледжа туризма. В результате двухмесячных переговоров с предпринимателем, она возвратила земельный участок государству бесплатно. Только после этого было продолжено строительство дороги.10 владельцев земельных участков, которые отказались от выполнения требований акимата, управлением по контролю за охраной и использованием земель Мангистауской области привлечены к ответственности.В результате шесть из 10 собственников самостоятельно вернули в государственную собственность в ходе судебных процессов. Один предприниматель также самостоятельно решил данный вопрос в соответствии с решением суда. Еще один владелец подал апелляционную жалобу в связи с неудовлетворенностью решением суда. В отношении двух оставшихся предпринимателей выходят исполнительные листы по исполнению судебного решения.В 2018 году девять земельных участков, которые находились в частной собственности и во временном пользовании на территории города, в результате длительных переговоров возвращены для государственных нужд.К примеру, земельный участок в 17 микрорайоне, предусмотренный для строительства кузнечного цеха, возвращен государству для строительства внутримикрорайонной дороги.