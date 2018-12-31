Среднемесячная заработная плата одного работника в Мангистау за III квартал составила 145 163 тенге 

Фото из доступных источников

По состоянию на 1 октября 2018 года, как сообщили в ведомстве, зарегистрировано 14 428 единиц малых предприятий, из них 6 514 осуществляли предпринимательскую деятельность.



Общая численность работников малых предприятий за III квартал текущего года составила 48,9 тысяч человек.



Среднемесячная заработная плата одного работника за III квартал составила 145 163 тенге. Это на 0,5 процента выше аналогичного периода прошлого года.

Самая высокая среднемесячная заработная плата наблюдалась на предприятиях в отрасли профессиональной, научной и технической деятельности — 310 868 тенге. Самая низкая в отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства — 77 574 тенге.



Доход от реализации продукции (товаров, работ и услуг) за III квартал составил 404 882 тенге, что в 2,2 раза выше аналогичного периода предыдущего года.



Объем произведенной продукции (товаров, работ и услуг) в фактических ценах без НДС и акцизов по сравнению с III кварталом 2017 года увеличился и составил 273 416 тенге.

По Мангистауской области наибольший объем продукции произведен на предприятиях Актау. Это 250 974 тенге от общего объема выпуска продукции малыми предприятиями области.



Прибыль до налогообложения в III квартале текущего года составила 130 067 тенге, что в 4,4 раза выше аналогичного периода 2017 года.