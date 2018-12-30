Парад Дед Морозов и салют: Как в Актау отметят Новый год

Иллюстративное фото
Праздничные мероприятия стартуют на сцене амфитеатра в 20:30 31 декабря. В программу включены игры с аниматорами, выступление местных артистов и ярмарка предпринимателей.
Помимо этого, как отметили в акимате, пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек. Жители и гости города смогут поучаствовать в викторинах.
На установленном LED-дисплее будет вестись прямая трансляция поздравления главы государства.
В завершение мероприятия горожан ожидает новогодний фейерверк.
Помимо этого, как отметили в акимате, пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек. Жители и гости города смогут поучаствовать в викторинах.
На установленном LED-дисплее будет вестись прямая трансляция поздравления главы государства.
В завершение мероприятия горожан ожидает новогодний фейерверк.