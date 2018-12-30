«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 30 Декабря
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 384.2 KZT
  • €1 = 439.37 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:48

Просмотров: 782

Парад Дед Морозов и салют: Как в Актау отметят Новый год

Об этом сообщили в акимате Актау.

Иллюстративное фото
Праздничные мероприятия стартуют на сцене амфитеатра в 20:30 31 декабря. В программу включены игры с аниматорами, выступление местных артистов и ярмарка предпринимателей.

Помимо этого, как отметили в акимате, пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек. Жители и гости города смогут поучаствовать в викторинах.

На установленном LED-дисплее будет вестись прямая трансляция поздравления главы государства.

В завершение мероприятия горожан ожидает новогодний фейерверк.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • kolu411
  • Placida
 Жанар (Посетители) Сегодня, 18:56
Р.S....Хочется отметить..НУ!,"ОЧЕНЬ красивое убранство"..Города..Ни одной гирлянды и других украшений..
Проворовались капитально в этом году, даже зарплату не чем платить бюджетникам, дет. садам, школам и др...Под новый год.. prey

Озабоченных ждёт большой облом..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Пантера
  • kolu411
 Жанар (Посетители) Сегодня, 18:29
Цитата: kolu411
Приходите к черту на кулички будут блинчики! applause
P.S. Повсюду люди собираются в Центре!
.. beer2

А!...ПитЕровичУ..будет весело.. applause . bokali ..С балкона смотреть.. look
ИИии.... ехать не куда не надо.. rofl
Хорошо что морозы отошли..Снега не будет, НО!, дождь обещали..С ветром вдоль моря....Будет ..КАЙФ!..

Озабоченных ждёт большой облом..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 17:47
Приходите к черту на кулички будут блинчики! applause
P.S. Повсюду люди собираются в Центре!

Приходите к черту на кулички будут блинчики! applause
P.S. Повсюду люди собираются в Центре!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика