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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:50

Просмотров: 312

Ералы Тугжанов поздравил мангистаусцев с Новым годом

Аким области пожелал гражданам счастья, здоровья, добра, благополучия и новых свершений.

Фото акимата Мангистауской области
Поздравляю вас с наступающим Новым годом. В этот светлый и радостный праздник хочется помнить только прекрасные и добрые события, которыми был наполнен год уходящий.

Для Казахстана 2018 год был ярким, насыщенным, полным знаменательных событий. Не смотря на перемены и потрясения в экономических процессах, политическую обстановку в мире, наша страна продолжает уверенно смотреть в будущее. Реформы, успешно претворяемые в жизнь под руководством президента Нурсултана Назарбаева, являются гарантом стабильности и благополучия для жителей Казахстана.

Важнейшее общественно-политическое событие 2018 года - 5-й саммит прикаспийских стран под председательством президента Нурсултана Назарбаева. В Мангистауской области был определён правовой статус Каспийского моря. Также  в 2018 году мы отметили много знаменательных дат: 45-летие области и 55-летие города Актау, 50-летие города Жанаозен, 90-летие Мангистауского района.

В своем послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» глава государства сказал: «Сегодня глобальные и локальные проблемы переплетаются. В этих условиях ответом на вызовы и залогом успешности государства становится развитие главного богатства – человека».

Претворяя в жизнь слова главы государства, в Мангистау в этом году были решены многолетние проблемные вопросы. Так, в мае мангистаусцы получили ключи от квартир в жилом комплексе Акку, строительство которого началось еще в 2008 году. Сдан в эксплуатацию Центр Матери и ребенка. Также в этом году начались пуско-наладочные работы еще одного долгостроя - канализационных очистных сооружений – КОС-2. В Актау возобновилось строительство областного онкологического диспансера, которое было приостановлено еще в 2011 году и завершится к концу 2019 года.

В целях реализации Послания президента Нурсултана Назарбаева в этом году в области построено семь крупных спортивных комплексов, строятся еще 11 объектов. Проведена замена и реконструкция футбольного поля на стадионе «Жас Канат». И уже сегодня мы пожинаем плоды нашего труда – только в этом году  мангистауские спортсмены завоевали 1205 медалей на международных и республиканских соревнованиях.

По всей стране уже началась реализация Пяти социальных инициатив, озвученных президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Так, в Мангистауской области в рамках программы «7-20-25» строятся 15 жилых комплексов на 2 300 квартир, сдано в эксплуатацию 500 квартир. Для улучшения условий проживания студенческой молодёжи построят два общежития на 550 мест. По вопросу расширения микрокредитования в области реализуется региональная программа «Нұр капитал» - 40 предпринимателей из сел Мангистауской области получили кредиты под один процент годовых на открытие собственного дела.
В Казахстане 2019 год объявлен годом молодежи. И мангистаусцы могут гордиться своим молодым поколением. За прошлый учебный год 71 человек победили в республиканских и  международных олимпиадах. 76 учеников стали победителями республиканских и международных научных проектов. Я выражаю свою признательность всем учителям и родителям за их вклад в воспитание нашей молодежи.

Сегодня мы прощаемся с уходящим годом и уверенно смотрим в будущее. Пусть наступающий 2019 год будет интересным, насыщенным, ярким!  Желаю прекрасного настроения, стабильности, новых возможностей, а главное, крепкого здоровья и благополучия каждой семье!


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Комментарии ( 1 )

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  • babnik
 tolk (Посетители) Сегодня, 13:25
Я аж прослезился!ь
 
 

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