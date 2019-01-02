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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:12

Просмотров: 524

В 2019 году Мангистауская областная больница начнет подготовку к выполнению операций по трансплантации органов

В новом году Мангистауская областная больница (МОБ) планирует подписать меморандум с госпиталем Сеульского национального университета об обучении специалистов трансплантологии. Об этом проинформировал Болатбек Каюпов, директор МОБ.

Б.Каюпов, доктор медицинских наук, директор МОБ. Фото автора
Обучение в Корее пройдут 10 сотрудников МОБ.

- Подготовительная работа в больнице по данному направлению будет вестись в течение года, возможно в 2020 году наши специалисты начнут выполнять операции по трансплантации органов, - сказал Болатбек Каюпов.

Кроме этого, в 2019 году начнется проектирование современного мультифункционального нейроинсультного отделения, центра сердца, бактериологической лаборатории.

- Если будет финансирование, планируем начать строительство приемного покоя и кардиореабилитационного центра. Говоря о годе уходящем, хочется отметить успешное прохождение республиканской аккредитации. Это одно из самых главных достижений нашей больницы. Одной из побед является резкое снижение дефектов по истории заболеваний, уменьшение жалоб со стороны пациентов и снижение суммы кредиторской задолженности больницы более чем в 2,5 раза. Это заслуга всего коллектива больницы. Думаю, что к весне 2019 года мы полностью ликвидируем задолженность и выведем организацию в положительное сальдо, - прокомментировал Болатбек Каюпов.


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Комментарии ( 4 )

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  • makenych
  • Ну Ну
 бася (Посетители) Сегодня, 13:01
Цитата: baks
интересно и сколько же будут стоить такие операции

подозреваю что с нашей медициной будут только доставать органы и продавать,а это бесплатно для ВАс suicide
 
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baks (Посетители) Сегодня, 12:29
интересно и сколько же будут стоить такие операции
 
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 бася (Посетители) Сегодня, 11:37
ну теперь страшно будет попасть в больничку..100 сотрудников на такой маленький город? собрались всех потрошить что ли?
 
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 kk13 (Посетители) Сегодня, 10:49
Значит начнется БИЗНС !!!
 
 

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