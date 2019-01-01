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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:51

Просмотров: 232

В Актау ночью будут работать снегоуборочные машины

В 01:00 часов 2 января на городские дороги выйдет снегоуборочная техника ТОО «Кала Жолдары». Об этом сообщил Кайрат Хайрушев, директор ТОО «Кала Жолдары».

Фото предоставлено пресс-службой городского акимата
В связи с непогодой сегодня, 1 января, на автодороги Актау выехали 4 единицы пескотрясов «МАЗ». С их помощью песком и солью были обработаны опасные спуски и подъемы города.

В Актау ночью будут работать снегоуборочные машины


- Из-за снега мы будем работать круглосуточно. К часу ночи на улицы выедет вся наша снегоуборочная техника - тракторы, погрузчики, пескотрясы «МАЗ» и «КамАЗ». Ситуацию держим под контролем, - отметил Кайрат Хайрушев.

В Актау ночью будут работать снегоуборочные машины


Работу по очистке дорог от снега планируют вести до утра 2 января.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 21:33
Qar erip jatyr. Tynde aiaz bolsa, azanda zyrganaq bolady.
 
 

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