В Актау ночью будут работать снегоуборочные машины

В связи с непогодой сегодня, 1 января, на автодороги Актау выехали 4 единицы пескотрясов «МАЗ». С их помощью песком и солью были обработаны опасные спуски и подъемы города.- Из-за снега мы будем работать круглосуточно. К часу ночи на улицы выедет вся наша снегоуборочная техника - тракторы, погрузчики, пескотрясы «МАЗ» и «КамАЗ». Ситуацию держим под контролем, - отметил Кайрат Хайрушев.Работу по очистке дорог от снега планируют вести до утра 2 января.