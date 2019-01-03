Для подключения электричества в аэропорт привлечены специалисты из Актау

Аэропорт Актау. Фото из архива lada.kz
Подключить электричество планируется к 18.00 вечера.
- Ориентировочно работы будут завершены в 18.00, после чего будут проведены испытания линий лабораторией ГКП «АУЭС». Задержек рейсов из-за отсутствия электричества не было. Один рейс авиакомпании «Эйр Астана» был перенесен с утра на вечер из–за неисправности воздушного судна, – сообщил Ергазы Жолдасов.
Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Актау произошла задержка рейсов.
- Ориентировочно работы будут завершены в 18.00, после чего будут проведены испытания линий лабораторией ГКП «АУЭС». Задержек рейсов из-за отсутствия электричества не было. Один рейс авиакомпании «Эйр Астана» был перенесен с утра на вечер из–за неисправности воздушного судна, – сообщил Ергазы Жолдасов.
Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Актау произошла задержка рейсов.