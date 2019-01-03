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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:00

Просмотров: 1114

Для подключения электричества в аэропорт привлечены специалисты из Актау

Дополнительно к работам в аэропорту привлечены силы ГКП «АУЭС»: пять кабельщиков и лаборатория с двумя специалистами. Об этом сообщил Ергазы Жолдасов, исполнительный директор АО «Международный аэропорт Актау».

Аэропорт Актау. Фото из архива lada.kz
Подключить электричество планируется к 18.00 вечера.

- Ориентировочно работы будут завершены в 18.00, после чего будут проведены испытания линий лабораторией ГКП «АУЭС». Задержек рейсов из-за отсутствия электричества не было. Один рейс авиакомпании «Эйр Астана» был перенесен с утра на вечер из–за неисправности воздушного судна, – сообщил Ергазы Жолдасов.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Актау произошла задержка рейсов.


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Комментарии ( 2 )

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  • мунайши73
 Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 18:47
еще чуть чуть и туши свет
 
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Lisi4ka (Посетители) Сегодня, 18:04
Фамилию руководителя исправьте. Жолдасов.
 
 

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