В Актауских городских поликлиниках продолжается внедрение электронной очереди

Электронные табло для посетителей. Фото автора

В первую очередь система электронной очереди была внедрена в детском отделении поликлиники.



- Терминал на первом этаже выдает талон на прием к требуемому специалисту. Посетителям помогает консультант, которому нужно сообщить свой ИИН. Карточная система, по которой работала регистратура ранее, отменена. Все медицинские карты находятся в архиве, при желании каждый человек может забрать свою амбулаторную карту. После завершения внедрения системы электронной очереди во взрослом отделении, которое завершится до конца января этого года, мы планируем реализовать программу по выдаче через терминал направлений в лаборатории, - рассказал Изболсын Колбаев, директор АГП №1.



Как пояснил Габит Калиев, ответственный за внедрение медицинских информационных технологий в АГП №1, в каждом кабинете врача в компьютер внедрена программа. Она отображает количество ожидающих пациентов, номер талона и имеет функции «принять», «обслужить» и «перенаправить». На табло, установленных перед входом в кабинет и в коридорах поликлиники, высвечивается очередной номер. Для пациентов, ожидающих своей очереди, идет также звуковое оповещение. Все данные (амбулаторные карты) прикрепленного населения внесены в компьютеры врачей.



В конце 2018 года к АГП №1 были прикреплены 105 568 жителей Актау, в том числе 25 000 детей.



В АГП №2 систему электронной очереди начали внедрять в конце августа прошлого года. Система интегрирована с комплексной информационной системой DamuMed. На данном этапе с помощью электронной очереди можно посетить врачей общей практики. Со следующей недели, как сообщили в поликлинике, программа будет распространена на узких специалистов.