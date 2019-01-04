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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:09

Просмотров: 22

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 5 и 6 января.

Фото из архива "Лады"
Поездка в каньон Тамшалы


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию! Продолжительность 10-12 часов. Стоимость - 5500 тенге с человека. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Зажигательные шоу-программы и детские мастер-классы
Развлекательные программы в семейном центре «Атлантида»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные пройдет зажигательная шоу-программа с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Мастер-класс по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В выходные дни пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.

«Шоколадные» мастер-классы


Как провести ближайшие выходные в Актау


Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Мэри Поппинс возвращается»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Фильм рассказывает о новых приключениях Мэри и ее друга Джека, которым предстоит встретиться с представителями следующего поколения семейства Бэнкс.

«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В канун нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк. Он рассчитывает на то, что его коллеги вместе с начальником отдела - Яковлевым - легко раскроют это дело, деньги вернут обратно, и все сохранят работу в следующем году. Но все идет не так, как задумал Гриша.

«Снежные гонки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Продолжение рождественского хита «Снежная битва» 2015 года. Отчаянные гонки с испытаниями и соревнованиями, безудержной радостью и маленькими победами детства. Дети в небольшой деревушке затевают настоящие гонки на санках. Френки и его команда с лучшим водителем Софи сталкиваются с новичками: загадочным и молчаливым Заком и крепышом кузеном Чарли.

«Снежная Королева: Зазеркалье»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Могущественный король Харальд чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства — все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда. Ведь ее главная сила не в волшебстве, а вере в добро и дружбу. В новом приключении на помощь Герде придут тролли, пираты и даже сама Снежная Королева.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях бесплатно попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 3711 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.


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