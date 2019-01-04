Грант от Всемирного банка сможет получить молодежь Мангистауской области

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Продукция, произведенная молодежью, будет поставляться не на продажу, а в детские дома и малообеспеченным семьям. Этот метод станет началом предпринимательства для тысячи молодых мангистаусцев.



В ходе брифинга было отмечено, что для получения качественного образования молодежи также будет выделен специальный грант от акима области.



- По программе «Серпін» планируется привлечь около 600-700 молодых людей. Также во всех школах откроются кабинеты профориентации. Один раз в полгода будут проводиться областные общественные слушания. Будут разработаны и распространены в учебные заведения карты специальностей, востребованных на рынке труда. В прошлом году трудоустроено 9119 молодых людей. По программе «Жасыл ел» в летний период количество трудоустроенной молодежи достигает 1500 человек, - сообщил руководитель управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области Бауыржан Туяков.



Бауыржан Туяков отметил, что в этом году в рамках Актауского саммита состоится форум молодежи приграничных государств «Дружба молодежи-2019», а также будет построено общежитие.



В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года, 2019 год объявлен Годом Молодежи.