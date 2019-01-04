С 1 января 2019 года в Казахстане повысились размеры пенсионных выплат и социальных пособий

_фото с сайта spartisan.ru

В связи с увеличением величины прожиточного минимума повышаются также размеры государственных социальных пособий, государственных специальных пособий, ежемесячных и единовременных пособий при рождении и уходу за ребенком.



- Согласно Закону РК «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» с 1 января 2019 года месячный расчетный показатель (МРП) составил 2 525 тенге; минимальная пенсия – 36 108 тенге; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 16 037 тенге; прожиточный минимум (ПМ) – 29 698 тенге.

Размеры государственных социальных пособий, в том числе для лиц, проживающих в медико-социальных учреждениях и находящихся в исправительных учреждениях, устанавливаются в размерах, предусмотренных статьями 12 и 16 Закона Республики Казахстан от 16 июня 1997 г. №126 «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан». В связи с увеличением размера МРП повышаются размеры государственных специальных пособий по спискам №1 и №2. Увеличены размеры единовременного государственного пособия на рождение, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, специальных государственных пособий, пособий многодетным матерям, а также размеры назначенных, но не выплаченных единовременных денежных компенсаций гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне и жертвам массовых политических репрессий, - прокомментировали в департаменте.



С 1 января 2019 года повышаются также размеры государственной базовой пенсионной выплаты, пособия родителям (опекунам, попечителям), воспитывающим ребенка-инвалида, и пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидом первой группы с детства. Социальные выплаты из государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца повышаются на 5%.



- Единовременное пособие при рождении до четвертого ребенка увеличится до 95 950 (38 МРП) тенге, при рождении четвертого и более детей сумма выплат составит 159 075 (63 МРП) тенге. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком по достижению им одного года составляет на первого ребенка - 14 544 (5,76 МРП) тенге; на второго ребенка - 17 196 (6,81 МРП) тенге; на третьего ребенка - 19 822 (7,85 МРП) тенге; на четвертого и более детей - 22 473 (8,90 МРП) тенге, - отметили в департаменте.



Назначение пособий по спискам №1 и №2 осуществляется в настоящее время в соответствии с перечнем профессий, должностей и показателей на работах с вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, утвержденным постановлением Правительства РК от 19.12.1999 года № 1930 (с дополнениями от 19.12.2007 г. № 1283).