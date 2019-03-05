Учитель теологического университета «Нур-Мубарак» встретился с жителями Мангистау

Встреча с Оралханом Сейдмановым прошла перед пятничной молитвой в центральной мечети Актау. В своем выступлении представитель университета «Нур-Мубарак» затронул все аспекты религиозной жизни, происходящие в Казахстане, а также за её пределами, и разъяснил местной общине приоритетные моменты религиозной деятельности, предусмотренные духовным управлением мусульман Казахстана.Оралхан Сейдманов рассказал, что теологический университет «Нур-Мубарак» является аналогом зарубежных университетов религиозного толка и ничем не уступает им ни по качеству знаний, ни по преподавательскому составу. Наиб-имам центральной мечети Алматы отметил, что сам является выпускником данного университета, и после его окончания в совершенстве владеет арабским языком.Оралхан Сейдманов рассказал об условиях поступления в теологический университет «Нур-Мубарак», о выделяемых грантах на обучение и самом учебном процессе ВУЗа.- При университете в каникулярный период организуются дополнительные курсы по изучению Священного Корана, а также арабского языка с привлечением казахстанских и египетских преподавателей. Данный теологический университет в сфере религиозной деятельности не имеет равных аналогов в Казахстане, - рассказал Оралхан Сейдманов.