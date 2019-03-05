«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 06 Марта
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 377.37 KZT
  • €1 = 427.45 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 18:14

Просмотров: 511

Учитель теологического университета «Нур-Мубарак» встретился с жителями Мангистау

Наиб-имам центральной мечети Алматы и учитель теологического университета «Нур Мубарак» Оралхан Сейдманов в центральной мечети Актау встретился с мангистаусцами и рассказал о религиозной жизни в Казахстане, и о деятельности своего учебного заведения.

Иллюстративное фото
Встреча с Оралханом Сейдмановым прошла перед пятничной молитвой в центральной мечети Актау. В своем выступлении представитель университета «Нур-Мубарак» затронул все аспекты религиозной жизни, происходящие в Казахстане, а также за её пределами, и разъяснил местной общине приоритетные моменты религиозной деятельности, предусмотренные духовным управлением мусульман Казахстана.

Оралхан Сейдманов рассказал, что теологический университет «Нур-Мубарак» является аналогом зарубежных университетов религиозного толка и ничем не уступает им ни по качеству знаний, ни по преподавательскому составу. Наиб-имам центральной мечети Алматы отметил, что сам является выпускником данного университета, и после его окончания в совершенстве владеет арабским языком.

Оралхан Сейдманов рассказал об условиях поступления в теологический университет «Нур-Мубарак», о выделяемых грантах на обучение и самом учебном процессе ВУЗа.

- При университете в каникулярный период организуются дополнительные курсы по изучению Священного Корана, а также арабского языка с привлечением казахстанских и египетских преподавателей. Данный теологический университет в сфере религиозной деятельности не имеет равных аналогов в Казахстане, - рассказал Оралхан Сейдманов.


Контактные телефоны университета: 8 (727) 302-09-43, 8 (727) 302-09-40

Скриншот с видео. Видео университета



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика