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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:45

Просмотров: 430

О повышении цен рассказали в департаменте статистики Мангистау

Цены на продовольственные товары за прошедший месяц повысились на 1,4 процента, непродовольственные товары — на 0,3 процента, платные услуги понизились на 0,9 процента. Об этом сообщили в департаменте статистики Мангистауской области.

Фото из доступных источников
В феврале текущего года повышение цен отмечено на хлебопродукты и крупяные изделия — 1,4 процента, макаронные изделия — 2,4 процента, детское питание — 2,1 процента, мясо и птица — 2 процента, колбасы, изделия из мяса — 0,8 процента, рыбу и морепродукты — 0,1 процента, молочные изделия, сыр и яйца — 0,7 процента, масло и жиры — 0,4 процента, безалкогольные напитки — 0,6 процента, алкогольный напитки и табачные изделия — 1,1 процента, фрукты — 1,2 процента и овощи — 4,7 процента.

Снижение цен отмечено на сахар-песок — 0,2 процента, жилищные услуги, вода, электроэнергия — 2,8 процента.

Повысились цены на одежду и обувь на 0,7 процента, предметы домашнего обихода, бытовую технику - на 0,4 процента.

О повышении цен рассказали в департаменте статистики Мангистау


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Комментарии ( 3 )

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Валерий_М (Посетители) Сегодня, 14:26
С возрастом я становлюсь все сильнее: сумку с продуктами на 10000 тенге носить все легче и легче. lol
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 14:17
Уважаемый департамент статистики, вы можете не опубликовывать ваши отчеты, всё равно в конце года напишите, что инфляция составила 4-5 %.
Что вам с Астаны спустят, то и напишите.
Как народ держали за лохов, так и держите.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:36
За самый короткий месяц подъем более 1%.
Такими темпами будем иметь за год 12-15 %.
Печально однако...
 
 

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