О повышении цен рассказали в департаменте статистики Мангистау

В феврале текущего года повышение цен отмечено на хлебопродукты и крупяные изделия — 1,4 процента, макаронные изделия — 2,4 процента, детское питание — 2,1 процента, мясо и птица — 2 процента, колбасы, изделия из мяса — 0,8 процента, рыбу и морепродукты — 0,1 процента, молочные изделия, сыр и яйца — 0,7 процента, масло и жиры — 0,4 процента, безалкогольные напитки — 0,6 процента, алкогольный напитки и табачные изделия — 1,1 процента, фрукты — 1,2 процента и овощи — 4,7 процента.Снижение цен отмечено на сахар-песок — 0,2 процента, жилищные услуги, вода, электроэнергия — 2,8 процента.Повысились цены на одежду и обувь на 0,7 процента, предметы домашнего обихода, бытовую технику - на 0,4 процента.