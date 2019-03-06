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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:48

Просмотров: 336

Величина прожиточного минимума в Мангистау выросла на 119 тенге

В январе величина прожиточного минимума составляла 33 312 тенге, а в феврале она поднялась до 33 431 тенге. Об этом сообщает департамент статистики Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в феврале 2019 года повысилась на 0,4 процента.

Доля расходов на приобретение рыбы и мясных продуктов в потребительской корзине занимала 18,3 процента, плодоовощей и фруктов — 9,8 процента, молочных, масложировых изделий и яиц — 18,1 процента, хлебопродуктов и крупяных изделий — 6,9 процента, сахара, чая и специй — 1,8 процента.

Величина прожиточного минимума в Мангистау выросла на 119 тенге


Прожиточный минимум - это необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор товаров услуг (в натуральном и стоимостном выражении), необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 45 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.


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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:45
У наших статистиков, если не ошибаюсь, сложности с арифметикой.
В статье о подорожании товаров и услуг писали об увеличении более 1%.
А вот прожиточный минимум увеличился только на 0,35%.
Тепло стало, уменьшилась теплоотдача и есть стали меньше?
 
 

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