Величина прожиточного минимума в Мангистау выросла на 119 тенге

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в феврале 2019 года повысилась на 0,4 процента.Доля расходов на приобретение рыбы и мясных продуктов в потребительской корзине занимала 18,3 процента, плодоовощей и фруктов — 9,8 процента, молочных, масложировых изделий и яиц — 18,1 процента, хлебопродуктов и крупяных изделий — 6,9 процента, сахара, чая и специй — 1,8 процента.- это необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор товаров услуг (в натуральном и стоимостном выражении), необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 45 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.