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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 15:32

Просмотров: 1540

Мангистауский бизнесмен оштрафован за несоблюдение требований по антитеррористической защищённости объекта

За несоблюдение требований по антитеррористической защищенности торгового центра его владельца оштрафовали на 320 667 тенге. Об этом сообщает пресс-служба Каракиянского районного суда.

Фото из доступных источников
По материалам судебного дела, при проверке одного из торговых центров в селе Баскудук Мунайлинского района на антитеррористическую защищенность были выявлены нарушения.

Постановлением суда частного предпринимателя признали виновным по части 1 статьи 149 Кодекса об Административных правонарушениях РК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 320 667 тенге.

Статья 149 часть 1 КоАП РК - Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение собственником, владельцем либо руководителем объекта, уязвимого в террористическом отношении, либо субъектом охранной деятельности, заключившим договор об оказании охранных услуг по объекту, уязвимому в террористическом отношении, обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности вверенного ему объекта.


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Комментарии ( 4 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 00:28
Цитата: Placida
Я одна не поняла, о чем речь идет?

Надо полагать, металлодетектора на входе не было или охрана не в форменной одежде...И почему такая точность (до тенге)?
 
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Placida (Посетители) Вчера, 22:43
Я одна не поняла, о чем речь идет?
 
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  • Жанар
 rastolkuy (Посетители) Вчера, 20:56
Раздайте каждому гражданину разнарядку по отлову террористов,назначте цену за голову,и будет нам счастье.Армию,Флот,Полицию не беспокоить!

i
 
-1
  • rastolkuy
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Жанар (Посетители) Вчера, 20:35
владельца оштрафовали на 320 667 тенге... money
С "экономил"...На оборудовании.. popa

Купаться будем?!..
 
 

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