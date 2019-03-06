Мангистауский бизнесмен оштрафован за несоблюдение требований по антитеррористической защищённости объекта

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По материалам судебного дела, при проверке одного из торговых центров в селе Баскудук Мунайлинского района на антитеррористическую защищенность были выявлены нарушения.



Постановлением суда частного предпринимателя признали виновным по части 1 статьи 149 Кодекса об Административных правонарушениях РК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 320 667 тенге.



Статья 149 часть 1 КоАП РК - Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение собственником, владельцем либо руководителем объекта, уязвимого в террористическом отношении, либо субъектом охранной деятельности, заключившим договор об оказании охранных услуг по объекту, уязвимому в террористическом отношении, обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности вверенного ему объекта.