Погоны на хрупких плечах: В ДЧС Мангистау рассказали о сотруднице службы пожаротушения

Женщины в неженской профессии, как говорят в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, такие же, как и все остальные: милые и нежные, ответственные и целеустремленные, отзывчивые и замечательные во всех отношениях.Они проявляют себя в различных сферах: в бухгалтерии, в отделе кадров, в канцелярии. Но Акерке Дуйсенгалиева трудится на должности наиболее близкой к боевой работе пожарной части. Она - бывший диспетчер, а в настоящее время - главный специалист отдела кадровой работы службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, майор гражданской защиты.- Акерке Дуйсенгалиева работает в органах гражданской защиты вот уже 14 лет, добилась определенного успеха в профессии, зарекомендовала себя грамотным специалистом, и по праву заняла свое почетное место преимущественно в мужском коллективе. Поступила на работу в специализированную пожарную часть №1 Акерке Дуйсенгалиева в сентябре 1999 года на должность руководителя канцелярии специализированной пожарной части-1 (СПЧ) управления государственной противопожарной службы Мангистаускоой области, а в январе 2005 года стала работать пожарным радиотелефонистом пожарной части №8, - рассказывают в ведомстве.По словам самой Акерке Дуйсенгалиева, она и думать не могла, что накрепко и надолго свяжет свою жизнь с пожарной охраной, ведь до этого она долгое время работала в совершенно иной сфере, в сфере образования. Она рассказала, что коллектив принял ее очень радушно, и в работу она втянулась достаточно быстро.- Акерке Дуйсенгалиева работала и пожарным радиотелефонистом, старшиной, дознавателем управления противопожарной службы Актау департамента противопожарной службы Мангистауской области, старшим дознавателем отдела противопожарной службы Мунайлинского района, главным специалистом отдела правового обеспечения ДЧС Мангистауской области. Акерке Дуйсенгалиева, помимо всего, проявила себя творческим человеком с активной жизненной позицией, и неоднократно поощрялась за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Кроме работы, она увлекается музыкой и чтением книг, воспитывает дочку-красавицу, - рассказали в ведомстве.Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистау поздравляет всех женщин с наступающим праздником. Коллектив «Лады» присоединяется к поздравлениям и желает прекрасным дамам крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья.