Ночами мы замерзаем: Жители села Баянды-3 жалуются на отсутствие газа

Жители села Баянды-3

Айнагуль Есенгалиева переехала в Баянды-3 по программе «С дипломом в село» из Уральска, и говорит, что давно пожалела об этом. Ее семье, как и еще пятидесяти семьям, приходится выживать.



- Я работаю здесь преподавателем. Более трех лет уже живу в этом селе. Сейчас воспитываю третьего ребенка, которому всего шесть месяцев. И это невыносимо, потому что, если днем еще более-менее тепло, ночью приходится топить дровами печь. Бывает, что мы не успеваем это сделать, засыпаем, а утром уже холодно, и из-за этого дети каждый месяц болеют, - говорит педагог.



По словам людей, дрова им обходятся недешево. «КамАЗ» с древесиной сельчане покупают за пять тысяч тенге, но его хватает всего на неделю.



- Мы просили в акимате, чтобы нам дали такой уголь, но тот, что нам дали, как песок, им вообще невозможно пользоваться. Поэтому каждый раз мы покупаем дрова, нам их не хватает постоянно. Мы написали кучу заявлений в районный и в сельский акиматы, нам каждый раз говорят, что газ будет, и каждый год мы сидим без газа. Все, кто мог, уже уехали отсюда в квартиры, некоторые построили дома и просто бросили их. Ну а те, кто остались здесь, просто выживают, как могут, потому что нам некуда идти, мы не можем бросить наши дома, у нас нет денег, чтоб переехать, у всех маленькие дети, - говорит Айнагуль Есенгалиева.

Женщина говорит, что им предлагали провести газ в село за счет жильцов. Но это обошлось бы каждой семье в 500 тысяч тенге.



- Нам сказали, чтобы мы, каждый дом, собирали по 500 тысяч тенге и потом нам подключат газ. Что мы должны сами заплатить за этот газ, за трубу, за все с каждого дома минимально по 500 тысяч. Но не у каждой семьи есть такие деньги, в основном таких денег ни у кого нет. Мы уже не знаем, куда кричать, к кому обращаться, чтобы нам помогли. Мы ничего не просим, только проведите нам газ, потому что у нас уже случались пожары в котельных, мы боимся ложиться спать и не проснуться, - говорит Айнагуль Есенгалиева.



По словам Рахата Таймуратова, акима села Баянды, проект на газификацию уже готов. Но реализовать его чиновники намерены вместе со строительством поселка Баянды-4.



- В Баянды-4 планируется построить 1100 домов. Сейчас без газа остаются где-то 15 домов в селе Баянды-3 и 35 домов в селе Баянды-2. Так получилось из-за того, что люди просили выдать им землю, но тогда не было проекта на прокладку инфраструктуры, и выдавали им землю без проекта, поэтому они остались без газа. Но скоро он будет, просто надо потерпеть. Сейчас проект есть, теперь нам нужны деньги. Как их выделят из бюджета, мы проведем газ. В общем по проекту - это более миллиарда тенге на инфраструктуру, - отметил Рахат Таймуратов.



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