Пластический хирург Данила Кузин: Желаю женщинам Актау больше любить себя

: Какими видами услуг пластической хирургии чаще всего пользуются женщины?Если брать Актау — здесь безусловно самые популярные операции - это пластика верхних и нижних век, ринопластика, липосакция и увеличение молочных желез. Если говорить об общей практике — все то же самое.Какие операции выполнять для Вас сложнее всего?Во всех операциях есть свои тонкости и нюансы. Стоит отметить, что это большое заблуждение — считать, что пластика верхних или нижних век считается легкой операцией. Часто женщины недовольны результатом именно этого вида услуг пластических хирургов.Обращаются ли к Вам за услугами представители сильного пола?Конечно, потихоньку идет тенденция. Мужчины медленно, но все же «созревают» для подобного рода операций. Чаще всего просят исправить нос и сделать липосакцию.В Казахстане отмечено несколько случаев летального исхода после вмешательства пластических хирургов. Какие критерии выбора профессионала существуют? Что должен помнить и знать пациент, чтобы не допустить подобного исхода операции?Все зависит от места проведения операции. В первую очередь — это сама клиника: то есть медицинское учреждение должно отвечать всем требованиям стандарта по подготовке, диагностике и предоперационному обследованию. Во-вторых, это бережное и трепетное отношение к здоровью пациентов, то есть высокие требования к допуску к операции. В-третьих, понимание самого пациента, что требования, которые им выдвигают в качестве предоперационной подготовки, это неспроста, это и есть забота о пациентах. Пришел здоровым — должен и уйти здоровым. Это медицина — тут на ровном месте может случиться что угодно. Можно минимизировать риски, но на сто процентов ты никогда не можешь ничего гарантировать.Большинство женщин находят свои идеалы на просторах соцсетей. Пытаясь быть похожей на очередную красавицу, женщины становятся похожими друг на друга. Как сохранить индивидуальность, воспользовавшись услугами пластического хирурга?Все сейчас пользуются Инстаграм, неважно какого возраста женщина. Индивидуальность зависит от стиля, вкуса, подхода самого хирурга, косметолога или другого представителя индустрии красоты, которые не гонятся за популярными трендами и предупреждают клиента о том, что стоит делать, чтобы сохранить себя. У каждого доктора свой контингент пациентов, можно так сказать. Хороший мастер сам по себе не сумеет сделать всех одинаковыми и стандартными.С каждым годом страх перед вмешательством во внешность пластического хирурга становится меньше. Как Вы относитесь к подобной тенденции?Это нормально, с одной стороны — это хорошо. Причины тому — доступность, как информационная, так и финансовая, а также открытость и социальные сети. Из этого выходит и другая сторона — все это может повлиять на неокрепший мозг. Нельзя придумывать себе идеалы и следовать им. Каждый красив по-своему.Часто ли к Вам обращаются женщины с желанием быть похожими на мировых звезд или медийных личностей?Да, самый стандартный случай - «сделайте меня похожей на Анджелину Джоли». Нос, скулы, контуры нижней челюсти, как у нее — это просят чаще всего. Также показывают фотографии девушек с аккаунтами-миллионниками в социальных сетях. Приходится напоминать им о том, что подобная красота — это чудеса фотошопа, фильтров и подобного. Многие из таких «звезд» в жизни выглядят совсем по-другому.Говорят, пластика, как тату: сделал один раз — будешь делать без конца. Правда ли это?Конечно, если операция выполнена успешно — хочется сделать еще. Когда человек видит эффект, который его устраивает, он начинает задумываться над исправлением в себе чего-нибудь еще. Бывает, приходится напоминать клиенту, что нужно остановиться. В погоне за идеалом рискуешь потерять себя.Что пожелаете прекрасной половине Актау в Международный женский день?Поменьше обращайтесь к нам, хотя мы останемся без работы (улыбается). Любите себя, уважайте себя и тогда вас будут уважать и любить мужчины!