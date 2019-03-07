«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Марта
+13...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.42 KZT
  • €1 = 429.09 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:02

Просмотров: 5

Пластический хирург Данила Кузин: Желаю женщинам Актау больше любить себя

В преддверии Международного женского дня Актау по приглашению многопрофильной клиники «Sofie Med Group» в очередной раз посетил Данила Кузин, пластический хирург с солидным стажем и опытом. Московский доктор красоты рассказал о том, для чего женщины приходят за помощью к пластическим хирургам, о тенденции быть похожими на мировых звезд, а также о причинах пользования мужчин подобными видами докторских услуг.

Фото предоставлено медицинским центром «Sofie Med Group»
Lada.kz: Какими видами услуг пластической хирургии чаще всего пользуются женщины?
Данила Кузин: Если брать Актау — здесь безусловно самые популярные операции - это пластика верхних и нижних век, ринопластика, липосакция и увеличение молочных желез. Если говорить об общей практике — все то же самое.

Lada.kz: Какие операции выполнять для Вас сложнее всего?
Данила Кузин: Во всех операциях есть свои тонкости и нюансы. Стоит отметить, что это большое заблуждение — считать, что пластика верхних или нижних век считается легкой операцией. Часто женщины недовольны результатом именно этого вида услуг пластических хирургов.

Lada.kz: Обращаются ли к Вам за услугами представители сильного пола?
Данила Кузин: Конечно, потихоньку идет тенденция. Мужчины медленно, но все же «созревают» для подобного рода операций. Чаще всего просят исправить нос и сделать липосакцию.

Lada.kz: В Казахстане отмечено несколько случаев летального исхода после вмешательства пластических хирургов. Какие критерии выбора профессионала существуют? Что должен помнить и знать пациент, чтобы не допустить подобного исхода операции?
Данила Кузин: Все зависит от места проведения операции. В первую очередь — это сама клиника: то есть медицинское учреждение должно отвечать всем требованиям стандарта по подготовке, диагностике и предоперационному обследованию. Во-вторых, это бережное и трепетное отношение к здоровью пациентов, то есть высокие требования к допуску к операции. В-третьих, понимание самого пациента, что требования, которые им выдвигают в качестве предоперационной подготовки, это неспроста, это и есть забота о пациентах. Пришел здоровым — должен и уйти здоровым. Это медицина — тут на ровном месте может случиться что угодно. Можно минимизировать риски, но на сто процентов ты никогда не можешь ничего гарантировать.

Lada.kz: Большинство женщин находят свои идеалы на просторах соцсетей. Пытаясь быть похожей на очередную красавицу, женщины становятся похожими друг на друга. Как сохранить индивидуальность, воспользовавшись услугами пластического хирурга?
Данила Кузин: Все сейчас пользуются Инстаграм, неважно какого возраста женщина. Индивидуальность зависит от стиля, вкуса, подхода самого хирурга, косметолога или другого представителя индустрии красоты, которые не гонятся за популярными трендами и предупреждают клиента о том, что стоит делать, чтобы сохранить себя. У каждого доктора свой контингент пациентов, можно так сказать. Хороший мастер сам по себе не сумеет сделать всех одинаковыми и стандартными.

Пластический хирург Данила Кузин: Желаю женщинам Актау больше любить себя


Lada.kz: С каждым годом страх перед вмешательством во внешность пластического хирурга становится меньше. Как Вы относитесь к подобной тенденции?
Данила Кузин: Это нормально, с одной стороны — это хорошо. Причины тому — доступность, как информационная, так и финансовая, а также открытость и социальные сети. Из этого выходит и другая сторона — все это может повлиять на неокрепший мозг. Нельзя придумывать себе идеалы и следовать им. Каждый красив по-своему.

Lada.kz: Часто ли к Вам обращаются женщины с желанием быть похожими на мировых звезд или медийных личностей?
Данила Кузин: Да, самый стандартный случай - «сделайте меня похожей на Анджелину Джоли». Нос, скулы, контуры нижней челюсти, как у нее — это просят чаще всего. Также показывают фотографии девушек с аккаунтами-миллионниками в социальных сетях. Приходится напоминать им о том, что подобная красота — это чудеса фотошопа, фильтров и подобного. Многие из таких «звезд» в жизни выглядят совсем по-другому.

Lada.kz: Говорят, пластика, как тату: сделал один раз — будешь делать без конца. Правда ли это?
Данила Кузин: Конечно, если операция выполнена успешно — хочется сделать еще. Когда человек видит эффект, который его устраивает, он начинает задумываться над исправлением в себе чего-нибудь еще. Бывает, приходится напоминать клиенту, что нужно остановиться. В погоне за идеалом рискуешь потерять себя.

Lada.kz: Что пожелаете прекрасной половине Актау в Международный женский день?
Данила Кузин: Поменьше обращайтесь к нам, хотя мы останемся без работы (улыбается). Любите себя, уважайте себя и тогда вас будут уважать и любить мужчины!

За помощь в проведении интервью редакция благодарит многопрофильную клинику «Sofie Med Group».


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика