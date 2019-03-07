Пластический хирург Данила Кузин: Желаю женщинам Актау больше любить себя

Фото предоставлено медицинским центром «Sofie Med Group»
Lada.kz: Какими видами услуг пластической хирургии чаще всего пользуются женщины?
Данила Кузин: Если брать Актау — здесь безусловно самые популярные операции - это пластика верхних и нижних век, ринопластика, липосакция и увеличение молочных желез. Если говорить об общей практике — все то же самое.
Lada.kz: Какие операции выполнять для Вас сложнее всего?
Данила Кузин: Во всех операциях есть свои тонкости и нюансы. Стоит отметить, что это большое заблуждение — считать, что пластика верхних или нижних век считается легкой операцией. Часто женщины недовольны результатом именно этого вида услуг пластических хирургов.
Lada.kz: Обращаются ли к Вам за услугами представители сильного пола?
Данила Кузин: Конечно, потихоньку идет тенденция. Мужчины медленно, но все же «созревают» для подобного рода операций. Чаще всего просят исправить нос и сделать липосакцию.
Lada.kz: В Казахстане отмечено несколько случаев летального исхода после вмешательства пластических хирургов. Какие критерии выбора профессионала существуют? Что должен помнить и знать пациент, чтобы не допустить подобного исхода операции?
Данила Кузин: Все зависит от места проведения операции. В первую очередь — это сама клиника: то есть медицинское учреждение должно отвечать всем требованиям стандарта по подготовке, диагностике и предоперационному обследованию. Во-вторых, это бережное и трепетное отношение к здоровью пациентов, то есть высокие требования к допуску к операции. В-третьих, понимание самого пациента, что требования, которые им выдвигают в качестве предоперационной подготовки, это неспроста, это и есть забота о пациентах. Пришел здоровым — должен и уйти здоровым. Это медицина — тут на ровном месте может случиться что угодно. Можно минимизировать риски, но на сто процентов ты никогда не можешь ничего гарантировать.
Lada.kz: Большинство женщин находят свои идеалы на просторах соцсетей. Пытаясь быть похожей на очередную красавицу, женщины становятся похожими друг на друга. Как сохранить индивидуальность, воспользовавшись услугами пластического хирурга?
Данила Кузин: Все сейчас пользуются Инстаграм, неважно какого возраста женщина. Индивидуальность зависит от стиля, вкуса, подхода самого хирурга, косметолога или другого представителя индустрии красоты, которые не гонятся за популярными трендами и предупреждают клиента о том, что стоит делать, чтобы сохранить себя. У каждого доктора свой контингент пациентов, можно так сказать. Хороший мастер сам по себе не сумеет сделать всех одинаковыми и стандартными.
Lada.kz: С каждым годом страх перед вмешательством во внешность пластического хирурга становится меньше. Как Вы относитесь к подобной тенденции?
Данила Кузин: Это нормально, с одной стороны — это хорошо. Причины тому — доступность, как информационная, так и финансовая, а также открытость и социальные сети. Из этого выходит и другая сторона — все это может повлиять на неокрепший мозг. Нельзя придумывать себе идеалы и следовать им. Каждый красив по-своему.
Lada.kz: Часто ли к Вам обращаются женщины с желанием быть похожими на мировых звезд или медийных личностей?
Данила Кузин: Да, самый стандартный случай - «сделайте меня похожей на Анджелину Джоли». Нос, скулы, контуры нижней челюсти, как у нее — это просят чаще всего. Также показывают фотографии девушек с аккаунтами-миллионниками в социальных сетях. Приходится напоминать им о том, что подобная красота — это чудеса фотошопа, фильтров и подобного. Многие из таких «звезд» в жизни выглядят совсем по-другому.
Lada.kz: Говорят, пластика, как тату: сделал один раз — будешь делать без конца. Правда ли это?
Данила Кузин: Конечно, если операция выполнена успешно — хочется сделать еще. Когда человек видит эффект, который его устраивает, он начинает задумываться над исправлением в себе чего-нибудь еще. Бывает, приходится напоминать клиенту, что нужно остановиться. В погоне за идеалом рискуешь потерять себя.
Lada.kz: Что пожелаете прекрасной половине Актау в Международный женский день?
Данила Кузин: Поменьше обращайтесь к нам, хотя мы останемся без работы (улыбается). Любите себя, уважайте себя и тогда вас будут уважать и любить мужчины!
За помощь в проведении интервью редакция благодарит многопрофильную клинику «Sofie Med Group».
Данила Кузин: Если брать Актау — здесь безусловно самые популярные операции - это пластика верхних и нижних век, ринопластика, липосакция и увеличение молочных желез. Если говорить об общей практике — все то же самое.
Lada.kz: Какие операции выполнять для Вас сложнее всего?
Данила Кузин: Во всех операциях есть свои тонкости и нюансы. Стоит отметить, что это большое заблуждение — считать, что пластика верхних или нижних век считается легкой операцией. Часто женщины недовольны результатом именно этого вида услуг пластических хирургов.
Lada.kz: Обращаются ли к Вам за услугами представители сильного пола?
Данила Кузин: Конечно, потихоньку идет тенденция. Мужчины медленно, но все же «созревают» для подобного рода операций. Чаще всего просят исправить нос и сделать липосакцию.
Lada.kz: В Казахстане отмечено несколько случаев летального исхода после вмешательства пластических хирургов. Какие критерии выбора профессионала существуют? Что должен помнить и знать пациент, чтобы не допустить подобного исхода операции?
Данила Кузин: Все зависит от места проведения операции. В первую очередь — это сама клиника: то есть медицинское учреждение должно отвечать всем требованиям стандарта по подготовке, диагностике и предоперационному обследованию. Во-вторых, это бережное и трепетное отношение к здоровью пациентов, то есть высокие требования к допуску к операции. В-третьих, понимание самого пациента, что требования, которые им выдвигают в качестве предоперационной подготовки, это неспроста, это и есть забота о пациентах. Пришел здоровым — должен и уйти здоровым. Это медицина — тут на ровном месте может случиться что угодно. Можно минимизировать риски, но на сто процентов ты никогда не можешь ничего гарантировать.
Lada.kz: Большинство женщин находят свои идеалы на просторах соцсетей. Пытаясь быть похожей на очередную красавицу, женщины становятся похожими друг на друга. Как сохранить индивидуальность, воспользовавшись услугами пластического хирурга?
Данила Кузин: Все сейчас пользуются Инстаграм, неважно какого возраста женщина. Индивидуальность зависит от стиля, вкуса, подхода самого хирурга, косметолога или другого представителя индустрии красоты, которые не гонятся за популярными трендами и предупреждают клиента о том, что стоит делать, чтобы сохранить себя. У каждого доктора свой контингент пациентов, можно так сказать. Хороший мастер сам по себе не сумеет сделать всех одинаковыми и стандартными.
Lada.kz: С каждым годом страх перед вмешательством во внешность пластического хирурга становится меньше. Как Вы относитесь к подобной тенденции?
Данила Кузин: Это нормально, с одной стороны — это хорошо. Причины тому — доступность, как информационная, так и финансовая, а также открытость и социальные сети. Из этого выходит и другая сторона — все это может повлиять на неокрепший мозг. Нельзя придумывать себе идеалы и следовать им. Каждый красив по-своему.
Lada.kz: Часто ли к Вам обращаются женщины с желанием быть похожими на мировых звезд или медийных личностей?
Данила Кузин: Да, самый стандартный случай - «сделайте меня похожей на Анджелину Джоли». Нос, скулы, контуры нижней челюсти, как у нее — это просят чаще всего. Также показывают фотографии девушек с аккаунтами-миллионниками в социальных сетях. Приходится напоминать им о том, что подобная красота — это чудеса фотошопа, фильтров и подобного. Многие из таких «звезд» в жизни выглядят совсем по-другому.
Lada.kz: Говорят, пластика, как тату: сделал один раз — будешь делать без конца. Правда ли это?
Данила Кузин: Конечно, если операция выполнена успешно — хочется сделать еще. Когда человек видит эффект, который его устраивает, он начинает задумываться над исправлением в себе чего-нибудь еще. Бывает, приходится напоминать клиенту, что нужно остановиться. В погоне за идеалом рискуешь потерять себя.
Lada.kz: Что пожелаете прекрасной половине Актау в Международный женский день?
Данила Кузин: Поменьше обращайтесь к нам, хотя мы останемся без работы (улыбается). Любите себя, уважайте себя и тогда вас будут уважать и любить мужчины!
За помощь в проведении интервью редакция благодарит многопрофильную клинику «Sofie Med Group».
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