Акция «Офис на колесах» пройдет в Актау

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Мероприятие состоится 11 марта в 11:00. Акция пройдет в 31 микрорайоне на территории рынка «Магаш».



- Цель мероприятия — внедрение онлайн контрольно-кассовых аппаратов. Акция позволит оперативно и доступно оказывать населению государственные услуги в местах массового скопления людей, - рассказали в ведомстве.



С 23 декабря 2018 года в Казахстане вступил в силу приказ министра финансов о применении налогоплательщиками контрольно-кассовых машин (ККМ) с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах. Полный переход должен завершиться в 2019 году.



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