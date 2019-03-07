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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:45

Просмотров: 451

Акция «Офис на колесах» пройдет в Актау

Департамент государственных доходов по Мангистауской области проведет акцию «Офис на колесах». Она будет посвящена внедрению онлайн контрольно-кассовых аппаратов. Об этом сообщили в ведомстве.

Иллюстративное фото из открытых источников
Мероприятие состоится 11 марта в 11:00. Акция пройдет в 31 микрорайоне на территории рынка «Магаш».

- Цель мероприятия — внедрение онлайн контрольно-кассовых аппаратов. Акция позволит оперативно и доступно оказывать населению государственные услуги в местах массового скопления людей, - рассказали в ведомстве.

С 23 декабря 2018 года в Казахстане вступил в силу приказ министра финансов о применении налогоплательщиками контрольно-кассовых машин (ККМ) с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах. Полный переход должен завершиться в 2019 году.

Контактные номера для справок: 30-13-10 (1031), 8 (778) 571-43-44.


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