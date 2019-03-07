Мангистауская область заняла седьмое место в РК по сумме отчислений в фонд обязательного медицинского страхования

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Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 28 февраля 2019 года, в Мангистауской области составила семь миллиардов шесть миллионов тенге.



Из них 97,5 процента приходятся на отчисления работодателей, около 2,5 процента – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.



- Общая сумма отчислений и взносов по республике составила около 150 миллиардов тенге. В разрезе областей наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Астана, а также из Карагандинской области. Мангистауская область занимает седьмое место. Все поступившие средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках обязательного социального медицинского страхования, - прокомментировали в филиале фонда.



Напомним, система обязательного медицинского страхования будет внедрена с 1 января 2020 года.