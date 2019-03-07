В Мангистау военнослужащие соревнуются за звание лучшего снайперского батальона

Этап соревнований. Фото предоставлено Р.Игисиновым

За звание лучшего батальона сражаются морские пехотинцы войсковой части №25744, мотострелковые, десантно-штурмовые, парашютно-десантные, штурмовые батальоны, а также танковые батальоны механизированных, танковых, десантно-штурмовых и штурмовых бригад.



- Судейские коллегии, в состав которых войдут опытные военнослужащие, определят победителей соревнований по двум номинациям: первая – среди мотострелковых, десантно-штурмовых, штурмовых батальонов, батальонов морской пехоты, и вторая – среди танковых батальонов. В прошлом году батальону морской пехоты не хватило совсем немного для победы в соревнованиях общевойсковых батальонов, однако танковому батальону удалось одержать верх над всеми танковыми подразделениями в Вооруженных Силах, - отметил Рустем Игисинов, руководитель пресс-службы управления.



Окончательные результаты соревнований будут подведены в конце марта.