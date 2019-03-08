В Актау поздравили женщин с великим днем 8 Марта

Фото пользователей Сети

Билборд установили во 2 микрорайоне, напротив культурно-досугового комплекса имени Абая. На нем авторы объединили поздравления к двум праздникам — Международному женскому дню и Наурызу.



Как пояснили носители казахского языка, в надписи на рекламном щите допустили ошибку. Изначальный вариант должен был выглядеть, как поздравление с «великим международным» днем, а не «великим».



Пост с фотографией рекламного щита удалили из социальных сетей.