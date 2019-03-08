Как провести ближайшие выходные в Актау

Фото из архива "Лады"
Экскурсии
Экскурсия на конюшню
Экскурсия на конюшню
Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на конюшню «Алтын Жорга»! Экскурсия состоится 9 марта. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.
Поездка в Долину шаров
Aktau City Tour 10 марта приглашает жителей Актау на экскурсию в Долину шаров. Продолжительность 10-12 часов. Поездка платная. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.
Зажигательные шоу-программы и детские мастер-классы
Развлекательные программы в семейном центре «Атлантида»
Развлекательные программы в семейном центре «Атлантида»
В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдет зажигательная шоу-программа с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»
Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.
Мастер-классы по лепке
В выходные дни, 9 и 10 марта, пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.
Мастер-классы в студии «МартАрт»
Художественная студия «МартАрт» приглашает на мастер-класс. Боитесь рисовать, но очень хотите? Любите самопознание? Жаждете выразить свои мысли и внутренний мир? Тогда вам подойдет мастер-класс по рисованию с элементами интуитивной живописи. С помощью несложных живописных приемов за короткий срок вы сможете создать свой художественный образ и настроение. Вход платный. Место проведения: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65). Запись по телефонам: 8 778 7045252, 31-33-38.
Мастер-классы в салоне творчества «Онер Land»
Жителей и гостей Актау в выходные дни приглашают в салон творчества «Онер Land» на мастер-классы. Предварительная запись обязательна. Контактный телефон: 8 777 088 5076 и 20-20-20 (212). Место проведения: 31А микрорайон МЦ Prestige.
Для любителей кино
В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
«Капитан Марвел»
После столкновения с враждующими инопланетными расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.
«Королевский корги»
Любимая порода собак у очень богатых и влиятельных людей — это корги. Маленькие собачки полностью погружены в жизнь своих больших хозяев. Спасаясь от политических интриг, любимец Британской Королевы вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий Королевский Корги.
«Гости»
Юная Катя знакомится с веселой компанией приезжих ребят, у которых есть специфическое развлечение — устраивать вечеринки в чужих пустующих домах. И Катя знает подходящее место: старинная дача на побережье, хозяин которой давно уехал. Уединенно расположенный дом, в котором в начале прошлого века был спиритический салон, кажется всем отличным вариантом. Тревожная, даже жуткая заброшенность этого места никого не отпугивает… В разгар вечеринки появляется тот, кого Катя никак не ожидала увидеть: таинственный хозяин дома… Человек, которого она любила. Человек, находящийся во власти потусторонних сил.
«Гурвинек. Волшебная игра»
Гурвинек — умный и жизнерадостный десятилетний мальчик, страстно желающий только одного — завершить последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный Зал Славы, задиры из школы наконец-то признают его, и даже рассеянный отец сможет наконец-то им гордиться. Но победа в виртуальной игре становится только началом настоящего путешествия Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки в давно забытый мир старинного городского музея игрушек.
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана
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