Как провести ближайшие выходные в Актау

Экскурсии

Экскурсия на конюшню



Поездка в Долину шаров

Зажигательные шоу-программы и детские мастер-классы

Развлекательные программы в семейном центре «Атлантида»

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-классы по лепке

Мастер-классы в студии «МартАрт»





Мастер-классы в салоне творчества «Онер Land»



Для любителей кино

«Капитан Марвел»



«Королевский корги»

«Гости»



«Гурвинек. Волшебная игра»

Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на конюшню «Алтын Жорга»! Экскурсия состоится 9 марта. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.Aktau City Tour 10 марта приглашает жителей Актау на экскурсию в Долину шаров. Продолжительность 10-12 часов. Поездка платная. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдет зажигательная шоу-программа с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.В выходные дни, 9 и 10 марта, пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.Художественная студия «МартАрт» приглашает на мастер-класс. Боитесь рисовать, но очень хотите? Любите самопознание? Жаждете выразить свои мысли и внутренний мир? Тогда вам подойдет мастер-класс по рисованию с элементами интуитивной живописи. С помощью несложных живописных приемов за короткий срок вы сможете создать свой художественный образ и настроение. Вход платный. Место проведения: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65). Запись по телефонам: 8 778 7045252, 31-33-38.Жителей и гостей Актау в выходные дни приглашают в салон творчества «Онер Land» на мастер-классы. Предварительная запись обязательна. Контактный телефон: 8 777 088 5076 и 20-20-20 (212). Место проведения: 31А микрорайон МЦ Prestige.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.После столкновения с враждующими инопланетными расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.Любимая порода собак у очень богатых и влиятельных людей — это корги. Маленькие собачки полностью погружены в жизнь своих больших хозяев. Спасаясь от политических интриг, любимец Британской Королевы вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий Королевский Корги.Юная Катя знакомится с веселой компанией приезжих ребят, у которых есть специфическое развлечение — устраивать вечеринки в чужих пустующих домах. И Катя знает подходящее место: старинная дача на побережье, хозяин которой давно уехал. Уединенно расположенный дом, в котором в начале прошлого века был спиритический салон, кажется всем отличным вариантом. Тревожная, даже жуткая заброшенность этого места никого не отпугивает… В разгар вечеринки появляется тот, кого Катя никак не ожидала увидеть: таинственный хозяин дома… Человек, которого она любила. Человек, находящийся во власти потусторонних сил.Гурвинек — умный и жизнерадостный десятилетний мальчик, страстно желающий только одного — завершить последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный Зал Славы, задиры из школы наконец-то признают его, и даже рассеянный отец сможет наконец-то им гордиться. Но победа в виртуальной игре становится только началом настоящего путешествия Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки в давно забытый мир старинного городского музея игрушек.