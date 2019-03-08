«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 08 Марта
+10...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.42 KZT
  • €1 = 429.09 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:09

Просмотров: 227

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 9 и 10 марта.

Фото из архива "Лады"
Экскурсии
Экскурсия на конюшню


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на конюшню «Алтын Жорга»! Экскурсия состоится 9 марта. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.  

Поездка в Долину шаров


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour 10 марта приглашает жителей Актау на экскурсию в Долину шаров. Продолжительность 10-12 часов. Поездка платная. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Зажигательные шоу-программы и детские мастер-классы 
Развлекательные программы в семейном центре «Атлантида»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдет зажигательная шоу-программа с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-классы по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В выходные дни, 9 и 10 марта, пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.

Мастер-классы в студии «МартАрт»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Художественная студия «МартАрт» приглашает на мастер-класс. Боитесь рисовать, но очень хотите? Любите самопознание? Жаждете выразить свои мысли и внутренний мир? Тогда вам подойдет мастер-класс по рисованию с элементами интуитивной живописи. С помощью несложных живописных приемов за короткий срок вы сможете создать свой художественный образ и настроение. Вход платный. Место проведения: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65). Запись по телефонам: 8 778 7045252, 31-33-38.

Мастер-классы в салоне творчества «Онер Land»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жителей и гостей Актау в выходные дни приглашают в салон творчества «Онер Land» на мастер-классы. Предварительная запись обязательна. Контактный телефон: 8 777 088 5076 и 20-20-20 (212). Место проведения: 31А микрорайон МЦ Prestige.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Капитан Марвел»


Как провести ближайшие выходные в Актау


После столкновения с враждующими инопланетными расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.

«Королевский корги»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Любимая порода собак у очень богатых и влиятельных людей — это корги. Маленькие собачки полностью погружены в жизнь своих больших хозяев. Спасаясь от политических интриг, любимец Британской Королевы вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий Королевский Корги.

«Гости»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Юная Катя знакомится с веселой компанией приезжих ребят, у которых есть специфическое развлечение — устраивать вечеринки в чужих пустующих домах. И Катя знает подходящее место: старинная дача на побережье, хозяин которой давно уехал. Уединенно расположенный дом, в котором в начале прошлого века был спиритический салон, кажется всем отличным вариантом. Тревожная, даже жуткая заброшенность этого места никого не отпугивает… В разгар вечеринки появляется тот, кого Катя никак не ожидала увидеть: таинственный хозяин дома… Человек, которого она любила. Человек, находящийся во власти потусторонних сил.

«Гурвинек. Волшебная игра»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Гурвинек — умный и жизнерадостный десятилетний мальчик, страстно желающий только одного — завершить последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный Зал Славы, задиры из школы наконец-то признают его, и даже рассеянный отец сможет наконец-то им гордиться. Но победа в виртуальной игре становится только началом настоящего путешествия Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки в давно забытый мир старинного городского музея игрушек.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика