Опубликован личный аккаунт главы управления здравоохранения Мангистау

Фото со страницы Талгатбека Бапиева в Facebook
Связаться с Талгатбеком Бапиевым, руководителем управления здравоохранения Мангистауской области, теперь можно в Facebook.
- Ежедневно мы получаем десятки обращений от граждан по вопросам работы медицинских учреждений регионов, врачей и так далее. Для вашего удобства, а также для систематизации поступающих к нам обращений ниже мы приводим список личных страниц первых руководителей управлений здравоохранения всех областей Казахстана, Астаны, Алматы и Шымкента, а также официальную страницу главного государственного санитарного врача Республики Казахстан – председателя комитета охраны общественного здоровья Жандарбека Бекшина. Будьте здоровы! - говорится в обращении Министерства здравоохранения.
Перейти на личный аккаунт Талгатбека Бапиева можно по ссылке
. Список первых руководителей здравоохранения РК:
Главный государственный санитарный врач РК – председатель Комитета охраны общественного здоровья - Жандарбек Бекшин https://www.facebook.com/profile.php?id=100034601463955
АСТАНА
Руководитель управления общественного здравоохранения Астаны - Камалжан Надыров https://www.facebook.com/kamalzhan.nadyrov
АЛМАТЫ
Руководитель управления общественного здоровья Алматы - Канат Тосекбаев https://www.facebook.com/kanat.tossekbayev
ШЫМКЕНТ
И.о руководителя управления здравоохранения Шымкента - Галымжан Абишев https://m.facebook.com/profile.php…
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области - Сауле Кисикова https://www.facebook.com/profile.php?id=100034391061845
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Актюбинской области - Асет Калиев https://www.facebook.com/ouzaktobe
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Алматинской области – Бауыржан Ыскак https://www.facebook.com/profile.php?id=100029869609003
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Атырауской области - Маншук Аймурзиева https://www.facebook.com/profile.php?id=100024135226374
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области – Марат Шоранов https://www.facebook.com/marat.shoranov
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения ЗКО - Нурданат Беркингали https://www.facebook.com/nurdoc.berkingali.1
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Жамбылской области – Марат Жуманкулов https://www.facebook.com/profile.php?id=100034560671046
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области – Ержан Нурлыбаев https://www.facebook.com/uzko.karaganda
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Костанайской области – Вячеслав Дудник https://www.facebook.com/vycheslav.dudnik
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Кызылординской области – Акмарал Альназарова https://www.facebook.com/profile.php?id=100006560162743
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Павлодарской области – Ораз Мукашев https://www.facebook.com/oraz.mukashev.5
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Северо-Казахстанской области – Тимур Султангазиев https://www.facebook.com/timur.sultangaziyev
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Туркестанской области – Мукан Егизбаев
https://www.facebook.com/profile.php?id=100034595828392
Оставьте свой комментарий первым.