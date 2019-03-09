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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:16

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Опубликован личный аккаунт главы управления здравоохранения Мангистау

Личные аккаунты руководителей управлений здравоохранения всех регионов страны опубликовали в Министерстве здравоохранения РК. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

Фото со страницы Талгатбека Бапиева в Facebook
Связаться с Талгатбеком Бапиевым, руководителем управления здравоохранения Мангистауской области, теперь можно в Facebook.

- Ежедневно мы получаем десятки обращений от граждан по вопросам работы медицинских учреждений регионов, врачей и так далее. Для вашего удобства, а также для систематизации поступающих к нам обращений ниже мы приводим список личных страниц первых руководителей управлений здравоохранения всех областей Казахстана, Астаны, Алматы и Шымкента, а также официальную страницу главного государственного санитарного врача Республики Казахстан – председателя комитета охраны общественного здоровья Жандарбека Бекшина. Будьте здоровы! - говорится в обращении Министерства здравоохранения.

Перейти на личный аккаунт Талгатбека Бапиева можно по ссылке.

Список первых руководителей здравоохранения РК:

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