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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:04

Просмотров: 776

В Актау запустили «Единое социальное окно»

Центр «Единое социальное окно» открыт для оказания юридической и консультативной помощи в получении пособий, жилищных выплат, трудоустройстве, постановке в очередь на жилье, сопровождении бизнес-проектов. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в пресс-службе акима Мангистауской области
Мангистауский областной филиал партии «Нур Отан» и акимат Мангистауской области приступили к реализации проекта «Содействие населению».

С этой целью в здании региональной палаты предпринимателей «Атамекен» открыли центр «Единое социальное окно», где оказывают консультационные услуги сотрудники управлений координации занятости и социальных программ, здравоохранения, строительства, образования, предпринимательства и торговли, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а также партии «Нур Отан». В оперативном порядке рассматриваются запросы многодетных, малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами.

В Актау запустили «Единое социальное окно»


За неделю с начала работы в центре проконсультировались 544 человека: 81 по вопросам трудоустройства, 139 по жилищным вопросам, 93 по материальной помощи, 110 по льготам, 63 по выплатам алиментов, 17 по решениям суда, восемь по вопросам квот и 27 по лекарственному обеспечению.

Также по линии региональной палаты предпринимателей (РПП) «Атамекен» оказываются консультации для начинающих предпринимателей. Они могут получить советы по всем юридическим и бухгалтерским вопросам, составлению бизнес-планов, по государственным закупкам и сопровождению проектов.

Центр работает в будние дни с 09:00 до 18:30. Обеденный перерыв с 12:30 до 14:00.

Адрес: 35 микрорайон, здание РПП «Атамекен».


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Комментарии ( 1 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • mika2030
  • Tomiris_2014
  • Msm
 dom555 (Посетители) Сегодня, 16:20
От ваших консультаций толк какой rofl если коррупция выше вас стоит lol
По альянсу молчат господа власть имеющие
 
 

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