В Актау запустили «Единое социальное окно»

Мангистауский областной филиал партии «Нур Отан» и акимат Мангистауской области приступили к реализации проекта «Содействие населению».С этой целью в здании региональной палаты предпринимателей «Атамекен» открыли центр «Единое социальное окно», где оказывают консультационные услуги сотрудники управлений координации занятости и социальных программ, здравоохранения, строительства, образования, предпринимательства и торговли, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а также партии «Нур Отан». В оперативном порядке рассматриваются запросы многодетных, малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами.За неделю с начала работы в центре проконсультировались 544 человека: 81 по вопросам трудоустройства, 139 по жилищным вопросам, 93 по материальной помощи, 110 по льготам, 63 по выплатам алиментов, 17 по решениям суда, восемь по вопросам квот и 27 по лекарственному обеспечению.Также по линии региональной палаты предпринимателей (РПП) «Атамекен» оказываются консультации для начинающих предпринимателей. Они могут получить советы по всем юридическим и бухгалтерским вопросам, составлению бизнес-планов, по государственным закупкам и сопровождению проектов.Центр работает в будние дни с 09:00 до 18:30. Обеденный перерыв с 12:30 до 14:00.Адрес: 35 микрорайон, здание РПП «Атамекен».