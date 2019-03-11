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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:23

Просмотров: 1447

Жительница Актау возмутилась состоянием здания департамента труда

В Сети опубликовали видеоролик, на котором жительница Актау возмущается отсутствием ремонта в здании управления координации занятости и социальных программ по Мангистауской области. Ситуацию с ремонтом объяснил Арман Елдесов, руководитель департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Мангистауской области.

Здание департамента труда. Скриншот видео
На опубликованном в социальных сетях видеоролике видно состояние здания учреждения, которое, по мнению жительницы, находится в ужасном состоянии. На записи видны обшарпанные стены.

- Мы говорим о том, что у нас развитая страна. Я нахожусь в Собесе в 21 микрорайоне, по-моему, - комментирует жительница Актау.

Руководитель департамента комитета труда рассказал, что с 2016 года отправляет письма в исполнительные органы области о предоставлении другого здания. Однако ответа от них он так и не получил.

- Обещали сделать ремонт. Здание старое, в нем даже лифта нет. Туда приходят старики, пенсионеры, зачем им подниматься на третий или четвертый этаж? Просил выделить средства. Мы сами не можем сделать ремонт, так как аренда здания безвозмездная. Я обратился в Министерство труда с просьбой выделить 18 миллионов на аренду нового здания, площадью в 350 квадратных метров, - отметил Арман Елдесов.



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Комментарии ( 2 )

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Штирлиц (Посетители) Сегодня, 14:25
А теперь представьте, что по новому закону, всем меняющим работу, предписано регистрироваться в департаменте труда. И кому надо и кому не надо. Иначе на новом месте не имеют права принять на работу. При этом за специалистами и так очередь стоит, даже без вмешательства биржи труда.
За то этот департамент будет регулярно отчитываться, скольких он якобы "трудоустроил". И теперь туда попрут толпы.
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:08
Это зеркальное отражение заботы о социально незащищенных слоях населения.
А может просто деньги потратили на искусственные пальмы. uhmylka
 
 

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