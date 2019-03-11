Жительница Актау возмутилась состоянием здания департамента труда

На опубликованном в социальных сетях видеоролике видно состояние здания учреждения, которое, по мнению жительницы, находится в ужасном состоянии. На записи видны обшарпанные стены.- Мы говорим о том, что у нас развитая страна. Я нахожусь в Собесе в 21 микрорайоне, по-моему, - комментирует жительница Актау.Руководитель департамента комитета труда рассказал, что с 2016 года отправляет письма в исполнительные органы области о предоставлении другого здания. Однако ответа от них он так и не получил.- Обещали сделать ремонт. Здание старое, в нем даже лифта нет. Туда приходят старики, пенсионеры, зачем им подниматься на третий или четвертый этаж? Просил выделить средства. Мы сами не можем сделать ремонт, так как аренда здания безвозмездная. Я обратился в Министерство труда с просьбой выделить 18 миллионов на аренду нового здания, площадью в 350 квадратных метров, - отметил Арман Елдесов.