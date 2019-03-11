Проект по благоустройству набережной Актау обошелся автору более чем в один миллион тенге

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Проект, на котором показана обновленная набережная 14 и 15 микрорайонов, был разработан за счет собственных средств. Затрачено на это, по словам мужчины, было свыше миллиона тенге.



- Нам потребовалось около шести месяцев на разработку проекта по обновленной набережной. Проект мы представили на конкурс, объявленный социально-предпринимательской корпорацией «Каспий». Надеемся выиграть и благоустроить прибрежную зону. Инвестор уже найден. Сумма реализации еще неизвестна. Предстоит также сначала разработать проектно-сметную документацию, – рассказал Бауржан Бильман, автор проекта.



