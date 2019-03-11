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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:11

Просмотров: 1938

Проект по благоустройству набережной Актау обошелся автору более чем в один миллион тенге

Автор проекта Бауржан Бильман, представитель турфирмы «Мангистау туризм», представил свой проект по благоустройству набережной в Актау. На разработку, по его словам, потребовалось полгода.

Кадр видео
Проект, на котором показана обновленная набережная 14 и 15 микрорайонов, был разработан за счет собственных средств. Затрачено на это, по словам мужчины, было свыше миллиона тенге.

- Нам потребовалось около шести месяцев на разработку проекта по обновленной набережной. Проект мы представили на конкурс, объявленный социально-предпринимательской корпорацией «Каспий». Надеемся выиграть и благоустроить прибрежную зону. Инвестор уже найден. Сумма реализации еще неизвестна. Предстоит также сначала разработать проектно-сметную документацию, – рассказал Бауржан Бильман, автор проекта.



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Комментарии ( 7 )

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Мимоза (Посетители) Сегодня, 20:37
Удачи вам, люди!!! Пусть все получится лучшим образом!
 
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нашевсе (Посетители) Сегодня, 19:31
У кого-то пунктик на пальмах? Вот правильно, что на пирсе надо было эти пальмы разместить, а не по набережной 14-15 мкр.
В проекте пальмы на живые похожи, а наши пластмассовые и сильно пластмассовые.
В проекте красиво и не совсем так, как в действительности. Набережная будет расти в сторону моря? А красивые перила?
Не было еще такого, чтобы проекты в жизнь претворялись в точности.
Но идея павильнчиков хорошая, пора уже "диких предпринимателей" в рамки вводить.
В этих шатрах белых, которые и сейчас есть вроде, можно мероприятия проводить, типа регистрации брака иль еще что типа того)) Только украшать, конечно, соответствующе, как например в Москве в гос.парках арендуют подобные шатры для различных торжественных моментов, украшают воздушными струящимися тканями. Красота
 
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  • бася
 Ивановна (Посетители) Сегодня, 19:21
на видео проект выглядит прекрасно! Пусть и реализован будет полностью!
 
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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 18:48
Плогода и лимон на проект, это нормально.
 
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  • 37090
  • watlow
  • kostya_aktau
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:46
А "хозяин Набережной" разрешит? Ведь,автор проекта не учёл прокатчиков crazy (сарказм) От них ещё никому не удалось избавиться draznilka
 
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  • sova
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  • Bass66
 salamander (Посетители) Сегодня, 18:38
а сейчас не по проекту облагораживают или снова переделывать будут?
и почему в проекте нарушители на велосипедах?! там же нельзя ездить)))
 
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  • Neo_454
  • kostya_aktau
  • бася
  • Мимоза
 858 (Посетители) Сегодня, 18:16
Дай бог как говорится,в добрый путь от новости получил удовольствие люблю всё красивое. bravo
 
 

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