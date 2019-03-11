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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:38

Просмотров: 242

В темноте и в обиде: Жители 33 микрорайона Актау жалуются на отключение света

Жители 20 дома в 33 микрорайоне жалуются на то, что второй день им отключают свет. В доме нет газа, поэтому установлены электрические плиты. Приготовить еду домочадцы не могут.

Иллюстративное фото
Жильцы 20 дома в 33 микрорайоне говорят, что электричество им отключают второй день подряд.

- Мы не знаем, что делать. У нас электрическая плита, потому что газ вообще в доме отсутствует. Вчера нам два раза отключали свет, а сегодня его нет с обеда. У меня двухмесячный ребенок. Мы даже не обедали толком, будем ли ужинать нормально или нет, тоже неизвестно. В «АУЭС» нам говорят, что авария какая-то произошла на «МАЭКе». А нам как быть? Это не первый раз такое происходит. Даже смесь детям не можем подогреть, так же невозможно, - жалуются жильцы.

Фото: www.1zoom.ru


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