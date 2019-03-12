В Мангистау введен запрет на охоту

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Охотничий сезон в Мангистауской области начался 1 ноября 2018 года и продлился до 15 февраля текущего года.



В ведомстве отметили, что за нарушения правил охоты и рыболовства предусмотрена административная ответственность.



- Наказания серьезные, большие штрафы, возмещение ущерба, кроме того, виновный в незаконной охоте может лишиться свободы на срок до трех лет, а в случае совершения противоправных действий преступной группой либо с причинением особо крупного ущерба – на срок до пяти лет, - сообщил Талгат Аленов, ведущий специалист отдела животного мира и охотничьего хозяйства.



За нарушение запрета на охоту предусмотрены различные штрафы в зависимости от степени совершенных правонарушений.



Например, в соответствии с частью 1 статьи 382 КоАП РК «Нарушение требований пользования животным миром и (или) правил охоты» правонарушителю грозит предупреждение или штраф в размере 5 МРП (12 625 тенге). А за нарушение части 3 той же статьи «Действия, предусмотренные частью первой, совершенной на особо охраняемых природных территориях» штраф на физических лиц составляет 70 МРП (176 750 тенге).