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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:13

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В Мангистау введен запрет на охоту

Для сохранения животного мира в Мангистауской области введен запрет на охоту. Об этом сообщили в территориальной областной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Фото Informburo.kz
Охотничий сезон в Мангистауской области начался 1 ноября 2018 года и продлился до 15 февраля текущего года.

В ведомстве отметили, что за нарушения правил охоты и рыболовства предусмотрена административная ответственность.

- Наказания серьезные, большие штрафы, возмещение ущерба, кроме того, виновный в незаконной охоте может лишиться свободы на срок до трех лет, а в случае совершения противоправных действий преступной группой либо с причинением особо крупного ущерба – на срок до пяти лет, - сообщил Талгат Аленов, ведущий специалист отдела животного мира и охотничьего хозяйства.

За нарушение запрета на охоту предусмотрены различные штрафы в зависимости от степени совершенных правонарушений.

Например, в соответствии с частью 1 статьи 382 КоАП РК «Нарушение требований пользования животным миром и (или) правил охоты» правонарушителю грозит предупреждение или штраф в размере 5 МРП (12 625 тенге). А за нарушение части 3 той же статьи «Действия, предусмотренные частью первой, совершенной на особо охраняемых природных территориях» штраф на физических лиц составляет 70 МРП (176 750 тенге).


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