Надписи на стенах: Полиция Мангистау проверяет назначение посланий

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Жители города считают, что при помощи подобных надписей распространяются наркотики.



В полиции сообщили, что фактов распространения наркотических веществ таким образом в Актау не зарегистрировано.



- В данный момент сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом проводят проверочные работы относительно надписей на стенах зданий, - отметили в пресс-службе ведомства.