Для празднования Амала к историко-культурному комплексу «Отпан тау» будет организован транспорт

Отпан Тау

В Мангистауской области началось празднование Амал мерекесi. Около 300 всадников выехали из Актау в Акшукур, где прошли состязания по национальным видам конного спорта. Далее колонна отправится на «Отпан тау», где пройдет основное празднование. В нем смогут принять участие все желающие.



- Место отправки автобусов: 29 микрорайон, возле гостиницы «Нур Плаза», с 07.30 утра 14 марта 2019 года. Стоимость билета на одного человека составляет 500 тенге в одном направлении, - сообщили в акимате Мангистауской области.



Фото из архива lada.kz