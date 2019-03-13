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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:41

Просмотров: 348

Для празднования Амала к историко-культурному комплексу «Отпан тау» будет организован транспорт

Для жителей и гостей Актау, решивших отпраздновать Амал в историко-культурном комплексе «Отпан тау», будет организован транспорт. Об этом сообщили в акимате Мангистауской области.

Отпан Тау
В Мангистауской области началось празднование Амал мерекесi. Около 300 всадников выехали из Актау в Акшукур, где прошли состязания по национальным видам конного спорта. Далее колонна отправится на «Отпан тау», где пройдет основное празднование. В нем смогут принять участие все желающие.

- Место отправки автобусов: 29 микрорайон, возле гостиницы «Нур Плаза», с 07.30 утра 14 марта 2019 года. Стоимость билета на одного человека составляет 500 тенге в одном направлении, - сообщили в акимате Мангистауской области.

Фото из архива lada.kz


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