Прокуратурой Мангистауской области с работодателей взыскано 85 миллионов тенге в пользу работников

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По акту прокуратуры Актау с ТОО «АБТМ» взыскано около 35 миллионов тенге в пользу 190 работников. А ТОО «Ынта» погасила задолженность перед 322 сотрудниками в размере 21 миллиона тенге.



По представлениям прокуратур Бейнеуского и Мангистауского районов 251 работнику выплачены причитающиеся 30 миллионов тенге.



- За несвоевременную оплату труда трое работодателей привлечены к административному штрафу на сумму свыше 600 тысяч тенге. Работа в данном направлении продолжается, - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.



Фото: arnapress.kz