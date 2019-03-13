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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:15

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Прокуратурой Мангистауской области с работодателей взыскано 85 миллионов тенге в пользу работников

Прокуратурой Мангистауской области обеспечена выплата заработной платы в сумме более 85 миллионов тенге 763 работникам. Об этом сообщили в ведомстве.

Иллюстративное фото
По акту прокуратуры Актау с ТОО «АБТМ» взыскано около 35 миллионов тенге в пользу 190 работников. А ТОО «Ынта» погасила задолженность перед 322 сотрудниками в размере 21 миллиона тенге.

По представлениям прокуратур Бейнеуского и Мангистауского районов 251 работнику выплачены причитающиеся 30 миллионов тенге.

- За несвоевременную оплату труда трое работодателей привлечены к административному штрафу на сумму свыше 600 тысяч тенге. Работа в данном направлении продолжается, - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

Фото: arnapress.kz


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