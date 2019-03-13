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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:41

Просмотров: 608

В Мангистау 300 всадников приняли участие в шествии к празднованию Амал мерекесі

Колонна из 300 всадников приняла участие в шествии от Актау до комплекса «Отпан-тау» в честь празднования Амал мерекесі. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Участники шествия
В преддверии празднования Амал мерекесі из Актау к историко-культурному комплексу «Отпан-тау» отправилась колонна всадников из 300 человек. Аким Мангистауской области поздравил жителей региона с началом празднования Амал.

- Сегодня, празднуя Амал мерекесі, мы вносим свой вклад в исследование, охрану, сохранение и пропаганду национального исторического наследия Мангистау. Также я хотел бы поприветствовать наших гостей – ученых из Великобритании, Турции, России, Азербайждана и других стран - участников международной конференции, которая проходит в Актау. Сейчас их труд направлен на изучение и сохранение бесценного исторического наследия края. Научные открытия, сделанные нами в Мангистау, дадут импульс развитию исторической науки в целом, - сказал аким Ералы Тугжанов.

В Актау в эти дни проходит международная научно-практическая конференция «Новый взгляд и перспективы изучения историко-культурного наследия Мангистау». В конференции принимают участие около 100 человек. Конференция посвящена актуальным исследованиям истории, этногенеза, материального и нематериального наследия народов Мангистауской области, проблемам изучения, сохранения и использования историко-архитектурных памятников.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области


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Комментарии ( 1 )

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  • ЁмоЁ
 HiWatch (Посетители) Сегодня, 22:03
Видел я этих всадников в дорогих нац.костюмах. Подъезжали на лексусах570 новых, да тойотах 200. Ждали их опричники, да кони их(мода у них сейчас такая, коней своих держать). Посмотрите кто на фото, все те же лица во главе, что во власти, что на праздниках. И все ждали опять акима области, репетировали)) Праздники это хорошо, но вокруг Актау посёлки без дорог и в грязи. Простой пример. На ремонт дорог внутри 5мкр выделили 5 миллионов тенге. А на празднование в совокупе всех расходов(реклама, транспорт и т.д и т.п.) около 10 миллионов. И нам говорят что денег нет на ремонт
 
 

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