В Мангистау 300 всадников приняли участие в шествии к празднованию Амал мерекесі

Участники шествия

В преддверии празднования Амал мерекесі из Актау к историко-культурному комплексу «Отпан-тау» отправилась колонна всадников из 300 человек. Аким Мангистауской области поздравил жителей региона с началом празднования Амал.



- Сегодня, празднуя Амал мерекесі, мы вносим свой вклад в исследование, охрану, сохранение и пропаганду национального исторического наследия Мангистау. Также я хотел бы поприветствовать наших гостей – ученых из Великобритании, Турции, России, Азербайждана и других стран - участников международной конференции, которая проходит в Актау. Сейчас их труд направлен на изучение и сохранение бесценного исторического наследия края. Научные открытия, сделанные нами в Мангистау, дадут импульс развитию исторической науки в целом, - сказал аким Ералы Тугжанов.



В Актау в эти дни проходит международная научно-практическая конференция «Новый взгляд и перспективы изучения историко-культурного наследия Мангистау». В конференции принимают участие около 100 человек. Конференция посвящена актуальным исследованиям истории, этногенеза, материального и нематериального наследия народов Мангистауской области, проблемам изучения, сохранения и использования историко-архитектурных памятников.



Фото пресс-службы акима Мангистауской области