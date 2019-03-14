Стало известно имя участницы от Мангистау на конкурсе красоты «Қазақ аруы-2019»

Ақбота Мұрат
Фотографии 18 участниц очередного конкурса красоты «Қазақ аруы-2019» опубликованы в Instagram. Стало известно, что 20-летняя Ақбота Мұрат представит на состязании красавиц Мангистаускую область.
Конкурс «Қазақ аруы-2019» в этом году будет проходить Казахстане в девятый раз. Основное условие для участниц проекта - это владение в совершенстве казахским языком, а также обладание знаниями в области литературы, истории, традиций и обычаев казахского народа. Кроме того, конкурсантки должны обладать приятными физическими данными и длинными волосами.
Дважды победительницами конкурса были девушки из Актау: Гульназ Жоланова (в 2014 году) и Набира Рахымжан (в 2018 году).
Фото из Instagram
Конкурс «Қазақ аруы-2019» в этом году будет проходить Казахстане в девятый раз. Основное условие для участниц проекта - это владение в совершенстве казахским языком, а также обладание знаниями в области литературы, истории, традиций и обычаев казахского народа. Кроме того, конкурсантки должны обладать приятными физическими данными и длинными волосами.
Дважды победительницами конкурса были девушки из Актау: Гульназ Жоланова (в 2014 году) и Набира Рахымжан (в 2018 году).
Фото из Instagram