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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:49

Просмотров: 1081

Стало известно имя участницы от Мангистау на конкурсе красоты «Қазақ аруы-2019»

Регион представит Ақбота Мұрат. Об этом у себя на странице в Instagram сообщила Баян Максаткызы, организатор конкурса красоты «Қазақ аруы-2019».

Ақбота Мұрат
Фотографии 18 участниц очередного конкурса красоты «Қазақ аруы-2019» опубликованы в Instagram. Стало известно, что 20-летняя Ақбота Мұрат представит на состязании красавиц Мангистаускую область.

Стало известно имя участницы от Мангистау на конкурсе красоты «Қазақ аруы-2019»


Конкурс «Қазақ аруы-2019» в этом году будет проходить Казахстане в девятый раз. Основное условие для участниц проекта - это владение в совершенстве казахским языком, а также обладание знаниями в области литературы, истории, традиций и обычаев казахского народа. Кроме того, конкурсантки должны обладать приятными физическими данными и длинными волосами.

Дважды победительницами конкурса были девушки из Актау: Гульназ Жоланова (в 2014 году) и Набира Рахымжан (в 2018 году).

Фото из Instagram


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Комментарии ( 1 )

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МарияГол (Посетители) Сегодня, 15:32
Красивая девушка. Успехов тебе, красавица!
 
 

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