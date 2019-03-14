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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:47

Просмотров: 1369

Работники городского кладбища не могут справиться с разрушающими могилы вандалами в Актау

О разрушенных захоронениях, памятниках, вырванных и частично похищенных могильных оградках в редакцию сообщили жители Актау. Жанна Талан, директор городского кладбища, подтвердила факты и прокомментировала ситуацию.

Фото очевидцев
Акты вандализма на территории городского кладбища происходят не в первый раз. По словам Жанны Талан, чаще всего этим занимаются бездомные и психически больные люди.

- За время моей работы здесь я кого только не видела. Однажды мы задержали мужчину, следили за ним около недели. Он ходил по кладбищу, собирал бутылки, после чего разбивал их о могильные плиты. Обратились в полицию, нашли его родственников. Оказалось, что у него психическое заболевание. Ну его и отпустили, больше он не появлялся на кладбище, - рассказала Жанна Талан.

Директор кладбища отметила, что не знает, как с этим бороться — на кладбище работают всего три сторожа.

- Работают мужчины посменно. Делают обход три раза в день. Следят за трубопроводом, сообщают о бездомных. Бомжей несколько раз увозили в центр адаптации, но от этого нет толку — они возвращаются, - пояснила директор кладбища.

Работники городского кладбища не могут справиться с разрушающими могилы вандалами в Актау


По словам директора кладбища, полиция не может принять у нее заявление о фактах вандализма, так как она не является потерпевшей.

- Около полугода назад мужчина раскопал могилы своих родителей. Когда сторож увидел его, мужчина объяснил свое поведение тем, что хочет поменять местами усопших родственников. Его забрала полиция, оказалось, что он тоже имеет психическое расстройство. Его поместили в психдиспансер на три месяца после того, как мы нашли его родственников. А от меня заявления в полиции не принимали, так как я не потерпевшая, - сообщила Жанна Талан.


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Комментарии ( 4 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 16:45
А камеры установить не пробовали.
 
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  • arelav_74
  • vaterloo
 858 (Посетители) Сегодня, 15:07
Цитата: Штирлиц
По словам директора кладбища,

После недавней смены руководства изменений особых нет и улучшения тоже и мне показалось раньше движения работников были заметны теперь затишье которое говорит о случайных людях в руководстве кладбищем которые элементарный порядок не могут сохранить с психами справиться не могут которых можно скрутить и отдать наряду полиции без всякого заявления,а там уже решат куда их безмозглых определить.
 
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 sergofan (Посетители) Сегодня, 14:18
Ни единого раза за 20 лет не видел работников кладбища. которые бы патрулировали территорию-сидят в своей будке и все на том. Меня тоже коснулось это.. Воровали цветы и венки со свежей могилы.. Застал бы на месте-убил бы! Без сожаления.
 
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 Штирлиц (Посетители) Сегодня, 13:58
Вот она бюрократия во всей своей красе!
"По словам директора кладбища, полиция не может принять у нее заявление о фактах вандализма, так как она не является потерпевшей."
А кто потерпевший?
Неужели покойник должен встать и написать заявление?
Либо фуражка мозги выдавила, либо "демократия" развивается.
 
 

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