Работники городского кладбища не могут справиться с разрушающими могилы вандалами в Актау

Акты вандализма на территории городского кладбища происходят не в первый раз. По словам Жанны Талан, чаще всего этим занимаются бездомные и психически больные люди.- За время моей работы здесь я кого только не видела. Однажды мы задержали мужчину, следили за ним около недели. Он ходил по кладбищу, собирал бутылки, после чего разбивал их о могильные плиты. Обратились в полицию, нашли его родственников. Оказалось, что у него психическое заболевание. Ну его и отпустили, больше он не появлялся на кладбище, - рассказала Жанна Талан.Директор кладбища отметила, что не знает, как с этим бороться — на кладбище работают всего три сторожа.- Работают мужчины посменно. Делают обход три раза в день. Следят за трубопроводом, сообщают о бездомных. Бомжей несколько раз увозили в центр адаптации, но от этого нет толку — они возвращаются, - пояснила директор кладбища.По словам директора кладбища, полиция не может принять у нее заявление о фактах вандализма, так как она не является потерпевшей.- Около полугода назад мужчина раскопал могилы своих родителей. Когда сторож увидел его, мужчина объяснил свое поведение тем, что хочет поменять местами усопших родственников. Его забрала полиция, оказалось, что он тоже имеет психическое расстройство. Его поместили в психдиспансер на три месяца после того, как мы нашли его родственников. А от меня заявления в полиции не принимали, так как я не потерпевшая, - сообщила Жанна Талан.