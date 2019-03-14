Общественные туалеты обещают установить в курортных местах Казахстана

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Туалеты, как сообщили в министерстве культуры и спорта страны, появятся там, где расположены самые популярные достопримечательности Казахстана.



Всего их десять. В число мест, где обещают установить уборные, - курортные зоны в Боровом, у озера Алаколь, в горах Алматы, на улицах Астаны, Туркестана и на территории Мангистауской области.



Сколько будут стоить туалеты, в ведомстве пока не сообщают. В настоящее время, как сообщили в министерстве культуры и спорта страны, ведутся переговоры с инвесторами.



Планируется, что уборные будут сделаны по современным немецким технологиям.



Фото: aveal.com.ua