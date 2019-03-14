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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 13:51

Просмотров: 380

Общественные туалеты обещают установить в курортных местах Казахстана

Министерство культуры и спорта Казахстана планирует установить тысячу общественных туалетов по всей стране. Мангистау вошел в число мест, где должны появиться места общего пользования.

Иллюстративное фото
Туалеты, как сообщили в министерстве культуры и спорта страны, появятся там, где расположены самые популярные достопримечательности Казахстана.

Всего их десять. В число мест, где обещают установить уборные, - курортные зоны в Боровом, у озера Алаколь, в горах Алматы, на улицах Астаны, Туркестана и на территории Мангистауской области.

Сколько будут стоить туалеты, в ведомстве пока не сообщают. В настоящее время, как сообщили в министерстве культуры и спорта страны, ведутся переговоры с инвесторами.

Планируется, что уборные будут сделаны по современным немецким технологиям.

Фото: aveal.com.ua


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Комментарии ( 2 )

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МарияГол (Посетители) Сегодня, 16:09
Раз привлекают инвесторов, то, наверно, сооружения будут монументальные, интересные в архитектурном отношении для туристов.

Интересная идея - привлечь туристов туалетами.
Остальное они по ходу посмотрят.

Вон показывают же нам каждый день по Ю-тубу туалеты Японии.

Вот бы только наших местных научить пользоваться этими туалетами. Пока, увы, не можем аккуратно сходить по нужде.
Посмотрите что творится хотя бы в ресторанах, кафе во время тоев-садака.
Бумагу вырвут вместе с держателем бумаги, ручки кабинок оторвут, мусорные баки перевернут, краны оставят открытыми и т.д.
 
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  • tolk
 Штирлиц (Посетители) Сегодня, 14:02
Да нам бы проще.. но побольше.
А, то ведь от Актау до Алаколя долго бежать.
Можно не вытерпеть.
 
 

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