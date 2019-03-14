В Казахстане предложили мангистаускому празднику Амал придать официальный статус

Фото из архива "Лады"
По словам депутата, каждый год 14 марта на западе страны отмечается Көрісу күні.
- В этот светлый день люди приветствуют друг друга, младшие навещают старших, здороваются, желают друг другу здоровья, мира и благополучия. В каждом доме с восходом солнца накрывается дастархан, старейшины дают бата. Народ, переживший суровую зиму, строит планы на будущее, - рассказал Сарсенбай Енсегенов корреспонденту Tengrinews.kz.
Депутат подчеркнул, что ранее этот день отмечали во всех регионах страны, но по различным причинам, начиная с 1930-х годов прошлого века, эта традиция начала забываться в некоторых местах. Сенатор добавил, что в праздновании сейчас принимают участие совместные предприятия, иностранные граждане и представители всех этносов страны.
- Көрісу күні - это не праздник отдельно взятого региона или только казахского народа. Его границы расширяются, растет его роль в общественной жизни. И сейчас наши граждане, находящиеся за рубежом, празднуют этот день, - добавил депутат Сената.
- В соответствии с законом «О праздниках» в нашей стране отмечаются национальные, государственные, профессиональные и другие праздники. Перечень профессиональных и других праздничных дней устанавливается правительством. Уважаемый Аскар Узакбаевич, в целях оказания поддержки традициям народа вношу предложение определения 14 марта Көрісу күні, и прошу дать поручение соответствующим органам, а также предоставить ответ в письменном виде, - отметил сенатор Сарсенбай Енсегенов.
- В этот светлый день люди приветствуют друг друга, младшие навещают старших, здороваются, желают друг другу здоровья, мира и благополучия. В каждом доме с восходом солнца накрывается дастархан, старейшины дают бата. Народ, переживший суровую зиму, строит планы на будущее, - рассказал Сарсенбай Енсегенов корреспонденту Tengrinews.kz.
Депутат подчеркнул, что ранее этот день отмечали во всех регионах страны, но по различным причинам, начиная с 1930-х годов прошлого века, эта традиция начала забываться в некоторых местах. Сенатор добавил, что в праздновании сейчас принимают участие совместные предприятия, иностранные граждане и представители всех этносов страны.
- Көрісу күні - это не праздник отдельно взятого региона или только казахского народа. Его границы расширяются, растет его роль в общественной жизни. И сейчас наши граждане, находящиеся за рубежом, празднуют этот день, - добавил депутат Сената.
- В соответствии с законом «О праздниках» в нашей стране отмечаются национальные, государственные, профессиональные и другие праздники. Перечень профессиональных и других праздничных дней устанавливается правительством. Уважаемый Аскар Узакбаевич, в целях оказания поддержки традициям народа вношу предложение определения 14 марта Көрісу күні, и прошу дать поручение соответствующим органам, а также предоставить ответ в письменном виде, - отметил сенатор Сарсенбай Енсегенов.