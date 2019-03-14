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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:25

Просмотров: 403

В Казахстане предложили мангистаускому празднику Амал придать официальный статус

Депутат Сената Парламента РК Сарсенбай Енсегенов предложил премьер-министру страны Аскару Мамину сделать Көрісу күні (или Амал мейрамы) официальным праздником. Об этом сообщается на Tengrinews.kz.

Фото из архива "Лады"
По словам депутата, каждый год 14 марта на западе страны отмечается Көрісу күні.

- В этот светлый день люди приветствуют друг друга, младшие навещают старших, здороваются, желают друг другу здоровья, мира и благополучия. В каждом доме с восходом солнца накрывается дастархан, старейшины дают бата. Народ, переживший суровую зиму, строит планы на будущее, - рассказал Сарсенбай Енсегенов корреспонденту Tengrinews.kz.

Депутат подчеркнул, что ранее этот день отмечали во всех регионах страны, но по различным причинам, начиная с 1930-х годов прошлого века, эта традиция начала забываться в некоторых местах. Сенатор добавил, что в праздновании сейчас принимают участие совместные предприятия, иностранные граждане и представители всех этносов страны.

- Көрісу күні - это не праздник отдельно взятого региона или только казахского народа. Его границы расширяются, растет его роль в общественной жизни. И сейчас наши граждане, находящиеся за рубежом, празднуют этот день, - добавил депутат Сената.

- В соответствии с законом «О праздниках» в нашей стране отмечаются национальные, государственные, профессиональные и другие праздники. Перечень профессиональных и других праздничных дней устанавливается правительством. Уважаемый Аскар Узакбаевич, в целях оказания поддержки традициям народа вношу предложение определения 14 марта Көрісу күні, и прошу дать поручение соответствующим органам, а также предоставить ответ в письменном виде, - отметил сенатор Сарсенбай Енсегенов.


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Комментарии ( 1 )

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  • Vladimir_aktau
  • tolk
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 bekenova (Посетители) Сегодня, 15:04
каждый год об этом говорят, и каждый год приходится опаздывать, отпрашиваться... Дома гости, у родителей гости, еще ко всем забежать успеть хочется
 
 

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