Мангистаусцы празднуют наступление нового года - Амал мерекесi

Мангистау, Атырау, Уральск и Актобе празднуют наступление нового года дважды — 14 и 22 марта.По одной из версий, причиной раннего празднования стал переход с монгольского на григорианский календарь, в связи с чем дата празднования сдвинулась.Главным обрядом празднования Амал считаются рукопожатия и горячие объятья – корiсу. Праздник позволяет не только приветствовать друг друга, но и помириться тем, кто в ссоре.В Мангистау традиционно началом празднования Амал мерекесi является церемония зажжения огня на вершине горы Отпан тау.В ночь с 13 на 14 марта на высоте 532 метров над уровнем моря местные жители разжигают пламя единства. Традиция идет из глубин истории, когда, увидев приближение врага, люди подавали друг другу сигнал, чтобы собрать воинов и дать злоумышленникам отпор. Обычай сохранился и по сей день, но теперь священный огонь символизирует единство людей и наступление нового года.В этом году из Актау на Отпан тау прибыла колонна всадников из 300 человек. Наездники символизировали свободу кочевого народа и отдали дань традициям.Амал мейрамы құтты болсын!