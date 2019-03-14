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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:09

Просмотров: 1450

Мангистаусцы празднуют наступление нового года - Амал мерекесi

Встречать праздник весны раньше всех в Казахстане - особенность, присущая лишь жителям западных регионов.

Скриншот видеоматериала
Мангистау, Атырау, Уральск и Актобе празднуют наступление нового года дважды — 14 и 22 марта.

По одной из версий, причиной раннего празднования стал переход с монгольского на григорианский календарь, в связи с чем дата празднования сдвинулась.

Главным обрядом празднования Амал считаются рукопожатия и горячие объятья – корiсу. Праздник позволяет не только приветствовать друг друга, но и помириться тем, кто в ссоре.

В Мангистау традиционно началом празднования Амал мерекесi является церемония зажжения огня на вершине горы Отпан тау.

В ночь с 13 на 14 марта на высоте 532 метров над уровнем моря местные жители разжигают пламя единства. Традиция идет из глубин истории, когда, увидев приближение врага, люди подавали друг другу сигнал, чтобы собрать воинов и дать злоумышленникам отпор. Обычай сохранился и по сей день, но теперь священный огонь символизирует единство людей и наступление нового года.

Мангистаусцы празднуют наступление нового года - Амал мерекесi


В этом году из Актау на Отпан тау прибыла колонна всадников из 300 человек. Наездники символизировали свободу кочевого народа и отдали дань традициям.

Амал мейрамы құтты болсын!


Видео Рашида Исмагилова


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