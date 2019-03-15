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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:50

Просмотров: 436

Опухоль мозга диаметром семь сантиметров удалили пенсионерке врачи Мангистау

Женщине успешно провели операцию и выписали 11 марта. Функции головного мозга пациентки полностью восстановились. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения Мангистауской области
В Мангистаускую областную больницу (МОБ) 18 февраля обратилась жительница Тупкараганского района. Она поступила с жалобами на головные боли, судороги, нарушение речи и общую слабость.

После предварительного обследования, с подозрением на «острое нарушение мозгового кровообращения», ее срочно госпитализировали в отделение нейрохирургии.

Дополнительное обследование в аппарате компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) показали у пенсионерки наличие отека правого полушария головного мозга.

- Врачи 28 февраля провели операцию по удалению опухоли в правой лобно-теменной области путем костно-пластической трепанации черепа пациентки. Операция прошла успешно, без осложнений, опухоль удалена полностью, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.


Опухоль мозга диаметром семь сантиметров удалили пенсионерке врачи Мангистау

Опухоль мозга диаметром семь сантиметров удалили пенсионерке врачи Мангистау

Опухоль мозга диаметром семь сантиметров удалили пенсионерке врачи Мангистау

Опухоль мозга диаметром семь сантиметров удалили пенсионерке врачи Мангистау



Женщину выписали 11 марта. По словам врачей, состояние женщины стабильное, функции головного мозга полностью восстановлены.


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