Опухоль мозга диаметром семь сантиметров удалили пенсионерке врачи Мангистау

В Мангистаускую областную больницу (МОБ) 18 февраля обратилась жительница Тупкараганского района. Она поступила с жалобами на головные боли, судороги, нарушение речи и общую слабость.После предварительного обследования, с подозрением на «острое нарушение мозгового кровообращения», ее срочно госпитализировали в отделение нейрохирургии.Дополнительное обследование в аппарате компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) показали у пенсионерки наличие отека правого полушария головного мозга.- Врачи 28 февраля провели операцию по удалению опухоли в правой лобно-теменной области путем костно-пластической трепанации черепа пациентки. Операция прошла успешно, без осложнений, опухоль удалена полностью, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.Женщину выписали 11 марта. По словам врачей, состояние женщины стабильное, функции головного мозга полностью восстановлены.