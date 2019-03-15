Директора школ Мангистау пересаживаются из просторных кабинетов в помещения потеснее

- Госслужащие новой формации должны сократить дистанцию между государством и обществом. Следует отметить, что это касается не только госслужащих, но и руководителей подведомственных организаций. К этому с пониманием отнеслись директора средних школ, колледжей, поликлиник, больниц, детских садов. Проведенный мониторинг показал, что кабинеты многих руководителей имеют большие, нерационально используемые площади, - поделилась Нургуль Мукатай.

Мониторинг уже провели в 75 школах Мангистауской области. Координаторы проекта «Маңғыстау – адалдық алаңы» и члены специальной мониторинговой группы выявили, что кабинеты многих директоров учебных заведений имеют лишние площади.Так, в средней школе №21 Актау площадь кабинета директора составляла 47 квадратных метров, а его приемной - 13. На сегодняшний день эти почти 60 квадратных метров используются для проведения занятий дополнительного образования. А директор теперь сидит в другом кабинете.Всего на сегодняшний день освобождаются кабинеты директоров пяти школ в Жанаозене, 12 школ в Мунайлинском районе, восьми школ в Бейнеуском районе и четырех школ в Актау (№17, 21, 23, 29). Кабинеты данных учебных заведений планируют использовать для занятий по творческому развитию детей или же других дополнительных или факультативных занятий.Руководители дошкольных, медицинских учреждений, колледжей также освобождают просторные кабинеты и используют оптимальные мини-кабинеты на первых этажах.В ближайшее время в рамках проекта «Маңғыстау – адалдық алаңы» сотрудники проектного офиса и члены специальной мониторинговой группы планируют провести очередной мониторинг еще в 66 школах региона.