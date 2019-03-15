«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 15 Марта
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 377.36 KZT
  • €1 = 426.87 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:51

Просмотров: 877

Директора школ Мангистау пересаживаются из просторных кабинетов в помещения потеснее

В Мангистауской области ведется мониторинг кабинетов директоров школ. Зачастую кабинеты многих руководителей имеют большие, нерационально используемые площади. Поэтому начата работа по высвобождению помещений в пользу учеников. Об этом рассказали в пресс-службе департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области.

Фото предоставили в пресс-службе ДАДГСиПК РК по Мангистауской области
Мониторинг уже провели в 75 школах Мангистауской области. Координаторы проекта «Маңғыстау – адалдық алаңы» и члены специальной мониторинговой группы выявили, что кабинеты многих директоров учебных заведений имеют лишние площади.

Так, в средней школе №21 Актау площадь кабинета директора составляла 47 квадратных метров, а его приемной - 13. На сегодняшний день эти почти 60 квадратных метров используются для проведения занятий дополнительного образования. А директор теперь сидит в другом кабинете.

Директора школ Мангистау пересаживаются из просторных кабинетов в помещения потеснее


Всего на сегодняшний день освобождаются кабинеты директоров пяти школ в Жанаозене, 12 школ в Мунайлинском районе, восьми школ в Бейнеуском районе и четырех школ в Актау (№17, 21, 23, 29). Кабинеты данных учебных заведений планируют использовать для занятий по творческому развитию детей или же других дополнительных или факультативных занятий.

Директора школ Мангистау пересаживаются из просторных кабинетов в помещения потеснее


Руководители дошкольных, медицинских учреждений, колледжей также освобождают просторные кабинеты и используют оптимальные мини-кабинеты на первых этажах.

Директора школ Мангистау пересаживаются из просторных кабинетов в помещения потеснее


- Госслужащие новой формации должны сократить дистанцию между государством и обществом. Следует отметить, что это касается не только госслужащих, но и руководителей подведомственных организаций. К этому с пониманием отнеслись директора средних школ, колледжей, поликлиник, больниц, детских садов. Проведенный мониторинг показал, что кабинеты многих руководителей имеют большие, нерационально используемые площади, - поделилась Нургуль Мукатай.


Директора школ Мангистау пересаживаются из просторных кабинетов в помещения потеснее


В ближайшее время в рамках проекта «Маңғыстау – адалдық алаңы» сотрудники проектного офиса и члены специальной мониторинговой группы планируют провести очередной мониторинг еще в 66 школах региона.

Директора школ Мангистау пересаживаются из просторных кабинетов в помещения потеснее


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика